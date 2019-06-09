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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 03:51 | Son Güncelleme

Bayram tatilini Ege Bölgesi'nde geçiren tatilcilerin İzmir üzerinden geri dönüş yolculuğu sürüyor - İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilinin son günü oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarında denetimler yaptı

İZMİR (AA) - Ramazan Bayramı tatilini Ege Bölgesi'nde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesi dolayısıyla İzmir-Aydın ile İzmir-Çeşme otoyollarında araç kuyrukları oluştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinin son günü oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek amacıyla otoyol çıkışlarında denetimler yaptı.

İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarının çıkış noktalarında otomobil ve otobüsleri durduran ekipler, sürücülere alkol testi yaptı, evraklarını kontrol etti.

Sürücülere ve yolculara hız ve emniyet kemeri konusunda uyarılar yapan ekipler, evrakları eksik olan araçlara ise cezai işlem uyguladı.

- "Trafik kontrolleri dönüş yolunda sıklıkla yapılıyor"

Halil Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin ailesiyle Aydın'da geçirdiğini, pazar günü yoğun trafiğe kalmamak için bir gün önce İzmir'e dönme kararı aldıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde çok huzurlu bir bayram tatili geçirdiğini belirten Özalp, "Özellikle trafik kontrolleri dönüş yolunda sıklıkla yapılıyor. Caydırıcı özelliği var, biz memnunuz zaten alkol de kullanmıyoruz. Özellikle bayrak trafiğinde alkol kullanılmasını çok sakıncalı buluyorum. Alkol kullanımı birçok kişinin canına mal olan kazalara neden olabilir." dedi.

Alaattin Koç da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini turizm merkezlerinde geçirenlerin dönüş yolunda trafik yoğunluğuna neden olduğunu ifade ederek "Trafik polisleri büyük bir özveriyle görev yapıyor. Benim sürücülere önerim dikkat etmeleri ve alkollü yola çıkmamaları." şeklinde konuştu.

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