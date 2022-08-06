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Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

03.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şık giyinmeyi ve güzel gözükmeyi kim sevmez ki? Kıyafetlerimizin düzenli gözükmesi, iş hayatımızda çevremize karşı da iyi bir görünüm sunar. Bazı kişiler, iş hayatı dışında günlük yaşamında bile ütüsüz ve özensiz kıyafetlerle dolaşmayı tercih etmez. Tatildeyken bile giyimine özen gösterenler için taşınabilir dikey ütü modellerini listeledik. İşte detaylar!

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

Kıyafetlerimizin düzenli ve özenli olması, dışarıdan daha iyi bir izlenim bırakır. Giyimimiz, çevremize karşı bizi daha saygın gösterir. Bazı insanlar ise iş yaşamında giyimine özen gösterdiği kadar sosyal hayatında ve gittiği tatillerde bile şıklığından ödün vermez. Tatil yerlerinde bile ütü yapmak zor ve zahmetli bir iş olduğu için sizlerin hayatını kolaylaştıracak, kullanımı son derece kolay, taşınabilir dikey ütü modellerini derledik. İşte, şıklığından ödün vermek istemeyenler için dikey ütü modelleri...

1. Zor anlarınızın kurtarıcısı: Tefal DT3030 Access Steam Pocket Buharlı Dikey Ütü

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

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Listemizin ilk sırasında sizi yormadan kıyafetlerinizin kırışıklıklarını gideren Tefal DT3030 Access Steam Pocket Buharlı Dikey Ütü var. Taşınabilir olma seçeneği ile istediğiniz her şartta ve koşulda sizinle olan ütü, zor zamanlarda kahramanınız olur. Ürünün 1300 Watt gücü sayesinde üstesinden gelemeyeceğiniz kırışıklık kalmaz. 15 saniye içinde kolayca ısınma özelliği bulunan ütü ile kıyafetleriniz hızlıca ütüleyebilirsiniz. Üstelik ürün, 0.87 kilogram ağırlığında olduğu için kolayca taşınır. Otomatik kapanma özelliği sayesinde ütüyü kapatmayı unutsanız bile olası bir tehlike ile karşı karşıya kalmazsınız.

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2. Paslanmaz çelik tabanlı: Arzum Ar6028 Steam Rush Buharlı Düzleştirici

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

Taşınabilir olma özelliği ve kullanım kolaylığı ile kıyafetlerinizi kolayca ütülemenize yardımcı olan Arzum Ar6028 Steam Rush Buharlı Düzleştirici ile kıyafetlerinizi kolayca ütüleyebilirsiniz. 1600 Watt gücü ile kolay ısınan ürün, tatilde hızlı şekilde ütü yapmanızı sağlar. Damlamayı önleyen sistemi sayesinde kıyafetlerinizde su lekesine sebep olmaz. Buhar çıkışı ile kıyafetleriniz üzerindeki kırışıklıklar daha kolay ve çabuk düzelir. 135 ml kapasiteye sahip su tankı, pek çok kıyafetinizi ütülemenize olanak tanır. Paslanmaz çelik taban özellikli bu ütüyü uzun yıllar boyunca gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

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3. Philips Buharlı Düzleştirici Seri 3000 ile ütü masasına gerek yok

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

Ütü masası olmadan da ütü yapmak Philips Buharlı Düzleştirici Seri 3000 ile artık çok kolay. Taşınabilir özellikli ürün; ev, araba, tatil ve istediğiniz herhangi bir yerde çok kolay ve rahat şekilde kıyafetlerinizi ütülemenize olanak tanır. Ütünün 120 ml su tankı, takıp çıkarılabilir özelliği ile kolayca doldurulma rahatlığı sunar. 30 saniye gibi çok kısa bir süre içinde ısınan ürün, kullanıma hazır hâle gelir. 890 gram gibi bir ağırlığa sahip olan ütü, kullanım rahatlığı ile ön plana çıkar. Kalitesi ve dayanıklı yapısı ile kullanıcıların beğenisini kazanan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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4. Kullanım rahatlığı ile dikkat çeken: VESTEL Sb2500 Buharlı Kırışık Giderici

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

Kullanım kolaylığı ve rahat taşınma özelliği sunan VESTEL Sb2500 Buharlı Kırışık Giderici ile tanışmaya hazır olun. Ürünün sunduğu özellikler sayesinde ütü yapmak çok daha kolay ve zevkli bir hâle gelir. 1500 Watt güç desteği ile kırışıklıkları çok kolay açabilen ürün, kıyafetlerinizi özenli şekilde ütüler. Buhar desteği sayesinde kıyafetlerinizde inatçı kırışıklık izlerinden eser kalmaz. Ütüyü fişte unutma ihtimaline karşı otomatik kapanma özelliği bulunan ürün, güvenli kullanım sunar. Kaliteli ve dayanıklı yapısıyla kullanıcılarından tam puan alan ürünü inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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5. Hem şık hem kullanışlı: KIWI Ksı 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

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Son derece sade ve şık tasarımı ile kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları yok eden KIWI Ksı 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici ile tanışın. Taşınabilir olması detayı sayesinde bulunduğunuz her yere yanınızda götürebileceğiniz ürün, tatillerde rahat etmenizi sağlıyor. 45 saniye kadar kısa süre içinde ısınarak kullanıma hazır hâle gelen ütü, paslanmaz çelik plakası sayesinde uzun ömürlü kullanım vadediyor. Buhar desteği ile askıdaki kıyafetlerinizi kolayca ütüleme imkânı sunan cihaz, damlatmama özelliği ile kıyafetlerinizde su lekesi oluşumunu önlüyor. Kolay taşınabilir buharlı ütü arıyorsanız bu ürüne şans vermenizi öneriyoruz.

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6. Üstün kalitesi ile dikkat çeken: Arçelik Bkg 6916 Buharlı Ütü

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

Sizi seramik tabanı ve portatif taşınma kolaylığı ile üretilen Arçelik Bkg 6916 Buharlı Ütü ile tanıştıralım. Ürün, 1600 Watt güç desteği ile tüm kırışıklıkların üstesinden kolayca gelir. Hafif olması ile dikkat çeken ütü, dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman kullanma olanağı tanır. Sürekli buhar desteği sayesinde daha kolay ve hızlı ütü yapma imkânı sunar. Askıdaki kıyafetlerinizi indirmeden ütüleyebileceğiniz dikey ütüleme sistemi bulunan ürün, kalitesi ile dikkat çeker. Ürünün otomatik kapanma özelliği ise güvenli ve rahat kullanım sağlar.

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7. İstediğiniz her yere götürebileceğiniz: Ariete 6246 Duetto Non-Stop Buharlı Dikey / Yatay Seyahat Ütüsü

Tatilde bile giyimine dikkat etmek isteyenler için taşınabilir dikey ütü modelleri

Sık sık seyahate çıkıyorsanız taşınabilir özellikli Ariete 6246 Duetto Non-Stop Buharlı Dikey / Yatay Seyahat Ütüsü'nü istediğiniz yer ve zamanda kullanabilirsiniz. Ürün, düz bir zemin üzerinde ya da askı üzerinde bulunan kıyafetlerinizi askısından indirmeden ütüleme kolaylığı sağlar. 60 saniye kadar kısa süre içinde ısınarak kullanıma hazır hâle gelir. Buhar desteği sayesinde kırışıklıkları kolayca düzeltmenizi sağlayan ütü, 180 ml su haznesine doldurduğunuz su ile uzun süre ütü yapma imkânı tanır. Tatile çıkarken yanınıza alacağınız dikey ütü arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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