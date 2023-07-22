Tatilde yaşayacağınız güneş yanığı acılarına son! İşte acınızı en hafife indirecek en faydalı ürünler

Deniz, kum, güneş üçlüsünün büyüsüne kendinizi biraz fazla kaptırdıysanız doğru adrestesiniz! Anın güzelliği içinde farkında olmasanız da plaj keyfi sonrasında acısı ve kızarıklığıyla kendini hatırlatan güneş yanıklarından kurtulmak pek de zor değil. Öyleyse güneşin kavurucu sıcaklığını en derinden hissettiğiniz cildinizi kendine getirecek ürünler için sizi daha fazla sabırsızlandırmayalım. Gelin, cildinizi en kısa sürede toparlayacak ürünleri inceleyelim.

1. Anında rahatlama: Nivea Sun Güneş Sonrası Nemlendirici Sprey

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Nivea Sun Güneş Sonrası Nemlendirici Sprey; sancılı güneş yanıklarınız için kullanabileceğiniz, cildinizde anında rahatlama sunan ürünlerden biri. Formülündeki aloe vera özleri ve hyaluron sayesinde cilde kaybettiği nemi geri kazandırır ve cildinizi 48 saat boyunca nemli tutar. Hafif yapısıyla kolayca emilen ürün, sprey formuyla kullanım kolaylığı sunar.

2. Aloe veranın iyileştirici gücüyle tanışın: Hawaiian Tropic Güneş Sonrası Serinletici Aloevera Jel

Güneş ve güneş sonrası ürünleriyle popüler, etkisiyle kullanıcılarını memnun eden marka, Hawaiian Tropic Güneş Sonrası Serinletici Aloevera Jel’iyle de güneşle fazlaca haşır neşir olanların yardımına koşuyor. Güneş sonrası yanıklarda cildi soğuk ve nemli tutmak çok önemli. Bu yüzden içeriğinde aloe vera, E vitamini ve tropik bitkiler içeren bu jel, cildinizde ferahlatır ve yeniler. Ayrıca cildi nemlendirerek yumuşatır.

3. Cilt direncini artıran: Sebamed Sun Care After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu

Sebamed Sun Care After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu; içeriğindeki mentol, allantoin ve bisabololun ile ciltte ferah bir etki bırakır. Hindistan cevizi yağı ve gliserin sayesinde ciltte yoğun nemlendirme sağlayan ürün, güneşe fazla maruz kalıp gerginleşen ve kızaran cildi rahatlatır. Cildin doğal koruyucu tabakasının bariyer görevini destekleyerek su kaybına ve zararlı çevresel etkilere karşı cilt bağışıklığını güçlendirir.

4. Güneş yanığı tedavisinin kahramanı: CeraVe Nemlendirici Krem

CeraVe Nemlendirici Krem; güneşin size bıraktığı gergin, kuru en önemlisi de yanık cildi, güçlü içeriklerle onararak koruma altına alır. Hyalüronik asit ve seramidlerle zenginleştirilen krem, kuruyan cildi nemlendirirken soyulmayı da önler. Egzamalı ciltlerin kullanabileceği kadar nazik ve bir o kadar hafif dokusuyla rahatsız etmeyen ürün, kontrollü salınım teknolojisiyle aktif bileşenlerin cilt üzerinde uzun süre çalışmasını sağlar.

5. Acımasız güneş yanıkları için: Avene Eau Thermale Termal Su

Termal sularda ve kavurucu yaz sıcaklarında cildinizi dilediğiniz an nemlendirmek için her çantada bulunması gereken ürünlerden biri. Avene Eau Thermale Termal Su; sunduğu yatıştırıcı ve yumuşatıcı etkiyle güneş yanıklarının neden olduğu hasarlı cildi besler. İçeriğindeki mineraller sayesinde cildin hassas ve yıpranmış bölgelerini anında koruma altına alır. Güneş yanığının verdiği sıcaklık hissini hafifleterek tahrişi azaltmaya yardımcı olur.

6. Tatil bavulunuza eklemeyi unutmayın: La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Cilt Onarıcı Balsam

Söz konusu cilt olduğunda akan suların durduğu marka, güneş yanığıyla başı dertte olanların imdadına yetişiyor. La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Cilt Onarıcı Balsam, güneş yanığının yarattığı hassasiyet, rahatsızlık ve kaşıntı hissini ortadan kaldırır. İçeriğindeki panthenol ve madecassoside ile cilt bariyerini onarır. Yanık bölgedeki ısıyı azaltmaya yardımcı olur. Güneş sonrasında nemsiz kalan cildi derinlemesine nemlendirir.

7. Güneş yanıklarına nazik bakım: Biocodex Sudocrem Bebek Bakım Kremi

Sudocrem Krem; cildi tahriş edici maddelere karşı koruyan çok yönlü bir krem. Güçlü içeriğiyle güneş sonrası hassaslaşan ciltlerin bakımını son derece nazik bir şekilde yapar. Kızarıklığın yatışmasına yardımcı olarak cildi sağlıklı hâline geri getiren ürün, güneşten yanan ve kızaran ciltler için kullanılması gereken merhemlerden biri.

8. Gerilmiş ve kızarık bir ciltten ipeksi ve yumuşak bir cilde: Ecowell Organik Aloe Vera Jel

Aloe vera, gül, aynısefa ve papatya birleşimiyle cildi besleyen ve nemlendiren Ecowell Organik Aloe Vera Jel, cildin doğal nem dengesini korur. Güneş yanığı gibi dış etkenlere maruz kalan cildi kısa sürede yatıştırır ve size ipek gibi bir cilt bırakır. Paraben, alkol gibi kimyasalları içeriğinde bulundurmayan ürün, hayvanlar üzerinde test edilmeyen formülüyle de hassas kullanıcıların gönlünü fetheder.

9. Yanma ve kaşıntı gideren: Eda Taşpınar Güneş Sonrası Buz Etkili Jel

Yaza yakışır ürünleriyle neredeyse her tatil çantasında bir ürünü bulunan marka, Eda Taşpınar Güneş Sonrası Buz Etkili Jel’iyle de kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Güneş sonrası yanıklar için oldukça etkili ürün, içeriğindeki yoğun E vitamini sayesinde cildi ferahlatır ve nemlendirir. Jel yapısı sayesinde kolayca emilir. Aynı zamanda kaşıntının önüne geçerek güneşten yanmış ciltte maksimum performans gösterir.

10. Cilt bariyerinizi hızlıca toparlayan: Dermalogica Barrier Repair

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Dermalogica Barrier Repair, güneş altında saatlerce kalan ve bu yüzden cildin zayıflayan koruma kalkanlarını tekrar harekete geçiren etkili ürünler arasında. İçerdiği yulaf ve bitkisel aktifler sayesinde hassaslaşan cildi kendine getiren bu ürün aynı zamanda cildin lipid bariyerini güçlendirerek ciltte yenilenme sağlar. Kadife dokuya sahip krem; Çuha Çiçeği Yağı, Hodan Tohum Yağı, C ve E vitaminleriyle cildi besleyerek iyileştirir.

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