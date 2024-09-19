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  4. Tatilden geri kalmak istemedi, az daha öldürüyordu! Vücudunda kocaman bir delik açıldı!

Tatilden geri kalmak istemedi, az daha öldürüyordu! Vücudunda kocaman bir delik açıldı!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
19.09.2024 15:18
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İngiltere'de tatile gitme hazırlığında olan Nigel Hunt vücudunda bir bölgenin kaşınması üzerine bir örümcek tarafından ısırıldığını fark etti. Ancak umursamadan hazırlıklarına devam eden Hunt, ölümden dönünce durumun ne kadar ciddi olduğunu anlayarak, örümcekler hakkında herkesi uyardı.

İngiltere'de yaşayan Nigel Hunt, Mısır’da Şarm el Şeyh'e tatile gitmek için hazırlanıyordu. Hunt bir örümcek tarafından ısırıldığını her ne kadar fark etse de, umursamadan havayolunun yolunu tuttu. Yolda örümcek ısırığı nedeniyle o bölgenin şiştiğini fark etti. Git gide fenalaşan Hunt, uçakta durmadan istifa ettiğini belirtti.

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ET YİYEN BAKTERİ NEDENİYLE AZ DAHA ÖLÜYORDU

TGRT'de yer alan habere göre, Mısır’da Şarm el Şeyh'e geldiğinde ilk işinin eczaneye gitmek olduğunu anlatan Hunt, ilacın hiçbir işe yaramaması üzerine hastaneye gitti. Hastanede kan testi yapılan Hunt'a ardından ultrasonla bakıldığında, problemin nekrotizan fasiit yani et yiyen bakteri olduğu belirlendi.

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Hunt, başlangıçta basit ama ağrılı bir apse olduğunu düşündüklerini ifade etse de, doktorlar, et yiyen bakterinin örümcek ısırığıyla bulaşmış olabileceğini belirtti. Ayrıca doktorlar, eğer hastaneye gelmeseydi ölebileceğini de vurguladı.

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ÖRÜMCEKLERE KARŞI UYARIDA BULUNDU

Nigel Hunt, yarasının hala açık olduğunu ve her iki günde bir pansuman yaptırdığını ifade ederek, "Kum kaçar diye plaja gidemediğini" belirtti. Tatili televizyon karşısında geçiren Hunt, İngiltere'deki arkadaşlarını örümceklere karşı dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
et yiyen bakteri İngiltere Mısır örümcek
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