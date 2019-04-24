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Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Silvia Breseke (67) ile Jutta Monika Jaworski (73) adlı Alman kadın turistler, tatil yaptıkları otellerindeki odalarında ölü bulundu.

Tatile gelen Alman turistler odalarında ölü bulundu

Almanya'dan tatil yapmak amacıyla 2 arkadaşıyla Manavgat'a gelerek Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşen Silvia Breseke, pazartesi günü arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Silvia Breseke'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Geçen hafta tek başına tatil yapmak amacıyla Kumköy'deki başka bir 5 yıldızlı otele yerleşen Jutta Monika Jaworski ise dün otelin temizlik personeli tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Otel yetkililerinin bilgi vermesiyle gelen sağlık ekipleri Jutta Monika Jaworski'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Silvia Breseke ve Jutta Monika Jaworski'nin cenazeleri yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

(DHA)

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Antalya Manavgat Alman turist

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