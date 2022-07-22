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Tatile gittiği Karasu'da dehşeti yaşamıştı! Saldırganla ilgili yeni detaylar ve ifadesi ortaya çıktı

22.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan ve tatil için Sakarya'nın Karasu ilçesine giden 20 yaşındaki Ş. Ö. isimli genç kızı önce sözlü taciz eden, ardından feci şekilde darbeden Talip Altındal'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Genç kıza dehşeti yaşatan saldırganın ifadesi ortaya çıkarken düzenli bir işi olmadığı ve daha önce de yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Tatile gittiği Karasu'da dehşeti yaşamıştı! Saldırganla ilgili yeni detaylar ve ifadesi ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tatil için için bulunan Ş.Ö. isimli genç kıza, akşam vakti yürüdüğü sırada önce sözlü tacizde bulunan, ardından sığındığı tekel bayisinde öldüresiye döven Talip Altındal'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı...

ÖNCE SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Karasu'da 18 Temmuz'da meydana gelen olayda, İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı. Talip Altındal'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesiyle cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti.

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OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI, SIĞINDIĞI YERDE DARBETTİ

Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine Talip Altındal, otomobiliyle Ş.Ö.'yü ezmeye çalıştı. Ş.Ö. bir Tekel bayisine sığındı. Büfeye giren Talip Altındal, Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Talip Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı.

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VATANDAŞLARI DA TEHDİT ETTİ

Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye attı, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Talip Altındal, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunanları tehdit etti. Otomobiline sığındığı kadın tarafından polis merkezine götürülen Ş.Ö, şüpheliden şikayetçi oldu.

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EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kısa sürede Talip Altındal'ı yakalayarak gözaltına aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Talip Altındal'ın fındık bahçesi olduğu, düzenli bir işinin bulunmadığı belirlendi.

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NE YAPTIĞINI BİLMEDEN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Altındal'ın kasten yaralama suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Talip Altındal ifadesinde, aracında bulunduğu sırada Ş.Ö.'nün gelip kendisine vurduğunu ileri sürerek, kendisinin ise ne yaptığını bilmeden saldırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Altındal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
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