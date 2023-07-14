Tatili resmen kabusa döndü! Hava bulutlu olduğu için güneş kremi sürmeyince hastanelik oldu

Yenidoğan hemşiresi olarak görev yapan Charlotte Oliver, İspanya’nın Tenerife bölgesinde eşi ve çocuklarıyla yaptığı tatil sırasında resmen kabusu yaşadı. Tatili süresince 50 faktör güneş kremi sürdüğünü dile getiren Oliver, “Tatilimde güneş kremi kullanımına dikkat etmeye çalıştım. Ancak bulutlu bir günde güneş kremi sürmeyi unuttum ve olanlar oldu. Eşim bana göstermek için sırtımın bir fotoğrafını çekti ve nefesim kesildi. Sanki cildim yangından yanmış gibi görünüyordu.” dedi.

“HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ GÜNEŞ YANIĞI”

Tatilin geri kalanında kabus dolu günler yaşadığını dile getiren Oliver, “Doktorum sırtımı gördüğünde ‘Hayatımda gördüğüm en kötü güneş yanığı’ dedi. O zaman gerçekten çok korktum. Kendimi hasta hissediyordum ve uyuyamıyordum. Kalıcı olarak yara izim olabileceği konusunda uyarıldım ve cilt kanseri riskim arttı.” dedi.

Acil servise gittiğinde yanıkları için ilaçlı pansuman ve gazlı bez tedavisi uygulandığını dile getiren Oliver’e enfeksiyonla savaşması için güçlü ağrı kesiciler ve antibiyotikler verildi ayrıca bir hafta süreyle işten uzak kaldı.



