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  4. Tatilin son günü trafik kilitlendi! 'Kilit kavşak'ta dikkat çeken görüntüler: Tampon tampona ilerlediler

Tatilin son günü trafik kilitlendi! 'Kilit kavşak'ta dikkat çeken görüntüler: Tampon tampona ilerlediler

14.04.2024 11:06
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Bayram tatili sona ererken 'kilit kavşak' Kırıkkale semalarından dron kamerasına yansıyan görüntüler dikkat çekti. 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'den Ankara yoluna gidişte trafik durma noktasına geldi. İstanbul'da da tatil dönüşü için trafik tedbirleri uygulaması başladı. Antalya karayolunda da 2 kilometrelik yol çalışmasıyla birlikte yoğunluğa neden oluyor.

Tatilin son günü trafik kilitlendi! 'Kilit kavşak'ta dikkat çeken görüntüler: Tampon tampona ilerlediler

9 günlük bayram tatilinin son gününe girildi. Tatilcilerin hafta sonu yollara düşmesiyle larayollarında zaman zaman kilometrelerce araç trafiği oluşmaya başladı. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

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TATİLİN SON GÜNÜ TRAFİK KİLİTLENDİ

Antalya, Muğla ve Denizli’nin ilçelerinden 9 günlük bayram tatilinden dönen vatandaşlar, yoğun trafiğe neden oldu. Antalya-Denizli istikametinde 2 kilometrelik yol çalışması ile gidiş-geliş yolu tek şerit olarak ilerleyen trafik havadan dron ile görüntülendi.

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Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın-İzmir istikametine gidecek olanlar için alternatif yol olarak Tavas ilçesi üzerinden Karacasu yolunu kullanmalarını tavsiye etti.

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TAMPON TAMPONA İLERLEDİLER

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar geri dönüş için yollara yeniden akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de dün trafik yoğunluğu yaşandı. Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu görüldü. Bazı yol güzergahlarında araçlar tampon tampona ilerledi.

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'KİLİT KAVŞAK' HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Araç trafiğinin yoğun olduğu "kilit kavşak" dron ile havadan görüntülendi. Yahşihan ve Elmadağ ilçeleri arasındaki güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu gözlendi. Trafik ekipler, araç yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda yoğun mesai harcıyor. Maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle de zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor.

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İSTANBUL'DA ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca açıklanan bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

Vatandaşların dönüşleri sırasında kent içindeki trafiğin olumsuz etkilenmemesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri durduruldu.

Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına müsaade edilecek.

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(İHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik bayram
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