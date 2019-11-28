Tatlıoğlu: "Asgari ücretin vergi dışı bırakılması bir zarurettir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının zaruret olduğunu vurgulayarak, bu olana kadar asgari ücretin yüzde 5'ten vergilendirilmesini önerdi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki vergi sistemine ve harcama düzenine yönelik, "Devlet etme ile vergi alma arasında ciddi bir paralellik var. Etkin vergi sistemi etkin devletlerde olur. Türkiye'deki vergideki gelişmeye baktığımızda vergi bozuldu, düzen de bozuldu. Vergi sistemi başıboş." diye konuştu.

Türkiye'de karmaşık bir vergi ve teşvik sistemi bulunduğunu savunan Tatlıoğlu, vergi mükelleflerinin kendi mali birimleri üzerinden mevcut yasaları uygulama imkanına sahip olmadığını söyledi.

Tatlıoğlu, Türkiye'de vergiyi orta ve dar gelirli grupların ödediğine işaret ederek, "Sistemin bu şekilde dağınık ve başı boş olması vergi kaçakçılığını artırıyor. Benzer şekilde tahakkuk ve tahsilat oranlarımız düşüyor." ifadelerini kullandı.

2019 bütçesi uygulamasına bakıldığında vergi gelirleri yüzde 6, harcamaların ise yüzde 22 arttığına dikkati çeken Tatlıoğlu, "Ciddi bir bütçe açığı ortaya çıkıyor. Devlet harcamalarını vergiden ziyade daha çok borçlanmayla karşılamak durumunda kalıyor. Bu da bize eski hikayeye yeniden dönüşü anlatıyor." yorumunu yaptı.