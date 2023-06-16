Tavan arasında hayatının en acı manzarasıyla karşılaştı! Dünden beri kayıptı... Kahreden iddia

Korkunç olay, Pamucak Mahallesi 901 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın tavan arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün sevgilisiyle tartışıp ayrıldığı iddia edilen M.Y. (24) kayıplara karıştı. Baba T.Y. (49) saatlerce oğlunu kendi imkanlarıyla aradı.

TAVAN ARASINDA KORKUNÇ MANZARA

Oğluna ulaşamayan baba “Gelir nasıl olsa” düşüncesiyle beklemeye başladı. Bu sırada bahçe sulamak isteyen baba T.Y., bahçe hortumunu almak için oturdukları apartmanın tavan arasına çıktı.

Tavan arasına çıktığında baba, hayatının en acı manzarasıyla karşılaştı.

BAHÇE HORTUMUNA ASILI VAZİYETTE BULDU

T.Y., oğlu M.Y.'yi burada bahçe hortumuna asılı vaziyette buldu. Gördüğü manzara karşısında şoka giren T.Y., bahçe makasıyla hortumu keserek kendi imkanlarıyla oğlunu asılı olduğu yerden indirdi.

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayan baba yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kısa sürede gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaptığı ilk müdahalede, gencin öldüğünü belirledi. Acı haberi alan aile sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma çalışması başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

M.Y.'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)





