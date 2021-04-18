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Tayland’da otobanda giden jet skiyi görenler şaşkına döndü

18.04.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da tekerlek taktığı jet ski ile otobanda seyahat eden adam görenleri şaşırttı.

Tayland’ın turistik bölgesi Pattaya’da bulunan Jomteil Sahil bölgesinde otobanda jet ski ile seyahat eden 30 yaşındaki Anuluk Klingkaisuklert, görenleri şaşırttı.

SELAM VERMEYİ İHMAL ETMEDİ

Jet skiye tekerlek takarak karada da kullanılmasını sağlayan Klingkaisuklert, yolda aracı ile seyahat eden diğer bir sürücü tarafından kaydedildi. Klingkaisuklert, sürücünün kendisini çektiğini görünce ise selam vermeyi ihmal etmedi.

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"BURADA NASIL YAŞAYACAĞINIZI BİLMELİSİNİZ"

Sosyal medyada viral olan görüntüleri ardından açıklama yapan Klingkaisuklert, “Pattaya’da yaşamak zor. Burada nasıl yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çoğu zaman sellerle yüzleşmelisiniz” dedi. (İHA)

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