Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Tayland'ın 2014'teki askeri darbeden beri ilk kez gideceği seçim, birdenbire tarihinin en önemli seçimine dönüşüverdi. Parlamenter monarşiyle yönetilmesi gerekirken 13 kez askeri darbe düzenlenen Tayland Krallığı'da cuntanın baskısı altında düzenlenecek 24 Mart seçimlerine, Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi de başbakan adayı olarak katılacak.

Sosyal medya yıldızı ve uyuşturucuyla mücadele kampanyacısı olarak da tanınan Prenses Ubolratana, kendisini siyasetin üzerinde gören kraliyet ailesinden seçimlerde adaylığını koyan gelmiş geçmiş ilk isim. İsviçre'de doğup 26 yıl ABD'de yaşamış, biyokimya ve kamu sağlığı uzmanlığı yapmış, 2001'de Tayland'a dönmüş olan 67 yaşındaki Ubolratana'nın adaylığı, sadece asırlık gelenekleri sarsmakla kalmadı.

Prenses, kraliyetin geleneksel destekçisi ordunun cunta liderine doğrudan rakip oldu. Zira Ubolratana'dan önce, cunta lideri Prayut Chan-o-cha Tayland da huzur ve düzenin korunması için seçimlerde başbakan adayı olarak yarışacağını açıkladı.