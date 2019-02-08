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Prenses, cunta liderine rakip oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

24 Mart seçimleri için başbakan adaylığını açıklayan cunta lideri Prayut Chan-o-cha'ya rüyasında görse inanamayacağı bir rakip çıktı: Kralın ablası Ubolratana. Prensesi başbakan adayı gösteren parti, ordunun 2006'da devirdiği eski başbakan Taksin'in müttefiki.

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Tayland'ın 2014'teki askeri darbeden beri ilk kez gideceği seçim, birdenbire tarihinin en önemli seçimine dönüşüverdi. Parlamenter monarşiyle yönetilmesi gerekirken 13 kez askeri darbe düzenlenen Tayland Krallığı'da cuntanın baskısı altında düzenlenecek 24 Mart seçimlerine, Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi de başbakan adayı olarak katılacak.

Sosyal medya yıldızı ve uyuşturucuyla mücadele kampanyacısı olarak da tanınan Prenses Ubolratana, kendisini siyasetin üzerinde gören kraliyet ailesinden seçimlerde adaylığını koyan gelmiş geçmiş ilk isim. İsviçre'de doğup 26 yıl ABD'de yaşamış, biyokimya ve kamu sağlığı uzmanlığı yapmış, 2001'de Tayland'a dönmüş olan 67 yaşındaki Ubolratana'nın adaylığı, sadece asırlık gelenekleri sarsmakla kalmadı.

Prenses, kraliyetin geleneksel destekçisi ordunun cunta liderine doğrudan rakip oldu. Zira Ubolratana'dan önce, cunta lideri Prayut Chan-o-cha Tayland da huzur ve düzenin korunması için seçimlerde başbakan adayı olarak yarışacağını açıkladı.

Üstüne üstlük prensesi aday yapan Thai Raksa Chart Partisi, ordunun baş düşmanı olduğu, 2006'da darbeyle devirdiği sürgündeki eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın müttefiki. Ubolratana da Taksin'le yakın arkadaş olduğunu saklamıyor.

Chulalongkorn Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Thitinan Pongsudhirak, son gelişmeyi, 'daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde ülkeyi temelinden sallayan siyasi deprem' olarak niteledi.

Daha önce adı geçmeyen Thai Raksa Chart Partisi'nin bundan böyle spot ışıklarının altında olacağını belirten Thitinan, "Artık seçimin favori partisi haline geldiler" dedi.

Merhum Kral Bhumibol Adulyadej'in en büyük çocuğu, şimdiki Kral Maha Vajiralongkorn'ın ablası olan Prenses Ubolratana, 1972'de bir yabancıyla (1998'de boşandığı ABD'li Peter Ladd Jensen) ile evlendiği için kraliyet ailesindeki resmi statüsünden mahrum bırakılmıştı. Ancak hala kraliyet ailesinin bir parçası olarak muamele görüyor.

Prensesin adaylık teklifini kabul etmesinden derinden onur duyduklarını açıklayan Thai Raksa Chart Partisi, "Ubolratana, kaygılı bir yurttaş olarak Tayland halkını yoksulluktan kurtarma mücadelesinde yer almak istiyor" açıklamasını yaptı.

Prensesin çok bilgili bir kişi, aday göstermeye çok uygun bir kişilik olduğunu belirten parti lideri Preechapol Pongpanich, diğer yandan "Adaylığının onaylanması sürecinde yasal sorun çıkacağını sanmıyorum, ama Seçim Komisyonu'nun uygun bulup tasdik etmesini beklemek zorundayız" dedi.

Seçimlerde aday olmasının Tayland'ın gündemine bomba gibi düşmesi üzerine Prenses Ubolratana da Instagram hesabınan bir açıklama yaptı:

"Kraliyet ünvanlarımdan feragat ettim ve sade bir vatandaş olarak yaşıyorum. Thai Raksa Chart tarafından başbakan adayı olarak gösterilmeyi kabul ederek anayasaya göre diğer Tayland yurttaşı kardeşlerimin üzerinde bir ayrıcalığım olmadığını, her yurttaşın hak ve özgürlüklerine sahip olduğumu gösterdim."

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND siyasi kriz Prenses Cunta

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