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  4. Tayland’daki Phuket Adası’nda iki tekne kafa kafaya böyle çarpıştı

Tayland’daki Phuket Adası’nda iki tekne kafa kafaya böyle çarpıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.02.2020 15:23 | Son Güncelleme

Tayland’daki Phuket Adası’nda 2 sürat teknesinin çarpışması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 20 turist de yaralandı.

Tayland’daki dünyaca ünlü turistik Phuket Adası açıklarında turistleri taşıyan sürat teknesi ile turistleri almaya giden bir sürat teknesi çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre kazada 12 yaşındaki Rus erkek çocuğu ile 6 yaşındaki Rus kız çocuğu hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Tayland Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, teknelerden birinde çoğunluğu Rus 39 turistin bulunduğu, diğer teknede ise yalnızca Taylandlı mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(İHA)

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TAYLAND phuket adası tekne Kaza

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