HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn metro açılışında kırmızı halı serdirdi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn metro açılışında kırmızı halı serdirdi

17.11.2020 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn metro açılışında kırmızı halı serdirdi

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki lüks otele kapatan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bu kez de katıldığı metro açılışıyla dünyada gündem oldu.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun ve Kraliçe Suthida, Bangkok'ta yeni bir metro istasyonunun açılışına katıldılar.

Uzun süredir krala yönelik devam eden protestoların gölgesinde, kraliyet destekçileri meydanları doldurdu ve Kral Vajiralongkorn'a destek mesajı verdi. Ancak asıl konuşulan olay açılış sırasında metroda yaşandı.

Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!

Kraliyet çifti, metro hattının yeni uzantısının açılışında kırmızı halıda yürüdü, vagondaki koltuklara minderler üzerinde oturdu.

Kraliyet çifti basına ve halka el sallarken, üniformalı üst düzey yetkililer vagonun zeminine oturdu.

Metronun kırmızı zeminin üzerine bir de kırmızı halı serildi ve Kral ile Kraliçenin o halının üzerine bastığı da dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Merkel: Salgın kontrolümüzde değilMerkel: Salgın kontrolümüzde değil
Dağın tepesine çıkıp, 40 metrelik obruklarda saklıyor Dağın tepesine çıkıp, 40 metrelik obruklarda saklıyor

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

Koronavirüs testi pozitif çıkan çift camiden bu anonsu yaptırdı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

'Eve temizliğe gelen abla diziyi izlese...'

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

5 yıldızlı otellerde kalıp yatak test edecek kişiler aranıyor

5 yıldızlı otellerde kalıp yatak test edecek kişiler aranıyor

Pendik'te hırsızlık için girdiği çay ocağında dezenfektan şişesini düzeltmesi şaşırttı

İlginç anlar! Hırsızın yaptığı şaşırttı

Piyangoyu tutturdu akrabalar birbirine girdi: Her hediyeyi istiyor musunuz?

Piyangoyu tutturdu akrabalar birbirine girdi

Kanalizasyondan 2 bin 300 yıllık büst çıktı

Kanalizasyondan 2 bin 300 yıllık büst çıktı

45 dakika boyunca kalbi duran adam hayata geri döndü

45 dakika boyunca kalbi duran adam hayata geri döndü

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.