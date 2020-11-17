Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn metro açılışında kırmızı halı serdirdi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun ve Kraliçe Suthida, Bangkok'ta yeni bir metro istasyonunun açılışına katıldılar.

Uzun süredir krala yönelik devam eden protestoların gölgesinde, kraliyet destekçileri meydanları doldurdu ve Kral Vajiralongkorn'a destek mesajı verdi. Ancak asıl konuşulan olay açılış sırasında metroda yaşandı.

Kraliyet çifti, metro hattının yeni uzantısının açılışında kırmızı halıda yürüdü, vagondaki koltuklara minderler üzerinde oturdu.

Kraliyet çifti basına ve halka el sallarken, üniformalı üst düzey yetkililer vagonun zeminine oturdu.

Metronun kırmızı zeminin üzerine bir de kırmızı halı serildi ve Kral ile Kraliçenin o halının üzerine bastığı da dikkat çekti.

