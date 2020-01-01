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  4. Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 20:27 | Son Güncelleme

Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

Tayland'da yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, hükümet, uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Yasağı duyuran Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Varawut Silpa-Archa, Tayland'ın geçen yıla kadar dünyada denize en çok plastik atık döken 6'ncı ülke olduğunu belirterek, "Son 5 aydır yürütülen kampanyalar ve Tayland halkının yardımı sayesinde bu alanda 10'uncu sıraya geriledik." dedi.

Geçen yıl plastik poşet kullanımının ülke genelinde 2 milyar civarında azaldığını kaydeden Varawut, 2021'den itibaren plastik poşet yasağının bütün dükkan ve mağazalara yayılıp, ülke genelinde plastik poşet kullanımının tamamen sonlanacağını ifade etti.

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Küçük Kadınlar plastik poşet TAYLAND TEK KULLANIMLIK yasak yeni yıl

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