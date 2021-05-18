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Tayland’da 50 bin mahkum Covid-19 nedeniyle tahliye edilecek

18.05.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland Adalet Bakanı Somsak Thepsutin, hapishanelerde tespit edilen küme enfeksiyonları nedeniyle koronavirüs (Covid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kaydedilmesinin ardından 50 bin mahkumun tahliye edileceğini açıkladı.

Tayland’da 50 bin mahkum Covid-19 nedeniyle tahliye edilecek

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, dün salgınının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan Tayland’da hükümet, vaka rekoruna neden olan hapishanelerdeki küme enfeksiyonlarına karşı harekete geçti.

Tayland Adalet Bakanı Somsak Thepsutin, önümüzdeki ay yaklaşık 50 bin mahkumun tahliye edileceğini açıkladı. Hafif suçlardan hapis yatan mahkumların elektronik takip sistemleri ile ev hapsine alınacağı öğrenilirken, şu ana kadar Tayland cezaevlerinde 10 bin 384 Covid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Öte yandan Tayland’da son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük can kaybı sayısında rekor kırılırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 649’a ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 473 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı ise 113 bin 555 oldu.

VAKA REKORUNA NEDEN OLMUŞTU

Tayland’da dün Covid-19 vakalarının sayısı, salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 9 bin 635 olarak kayda geçmişti. Söz konusu vakaların 6 bin 853’ünü küme enfeksiyonları tespit edilen hapishanelerdeki mahkumların oluşturduğu bildirilmişti. Gelişmenin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü, Tayland hükümetine hafif suçlar nedeniyle hapiste bulunan ya da şiddet içermeyen suçlardan yargılanmayı bekleyen mahkumların tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Tayland’da 50 bin mahkum Covid-19 nedeniyle tahliye edilecek

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Tayland

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