HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayland’da ele geçirilen ‘bir milyar dolarlık uyuşturucu’, temizlik maddesi çıktı

Tayland’da ele geçirilen ‘bir milyar dolarlık uyuşturucu’, temizlik maddesi çıktı

25.11.2020 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tayland’da ele geçirilen ‘bir milyar dolarlık uyuşturucu’, temizlik maddesi çıktı

Tayland'da 12 Kasım'da ele geçirilen ve "bir milyar dolarlık ketamin" diye duyurulan kimyasalların temizlik maddesi olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin, hatanın kimyasal maddelerin ele geçirildiği depoda yapılan testlerden kaynaklandığını açıkladı.

Tayland'da 12 Kasım'da ele geçirilen ve "bir milyar dolarlık ketamin" diye duyurulan kimyasalların temizlik maddesi olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin, hatanın kimyasal maddelerin ele geçirildiği depoda yapılan testlerden kaynaklandığını açıkladı.

Somsak, laboratuvar testlerinde bu kimyasalların trisodyum fosfat olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Leke sökücü madde

Trisodyum fosfat, leke sökücülerde yaygın olarak yaygın olarak kullanılan bir bileşik. Bu madde gıda katkısı olarak da kullanılabiliyor.

Laboratuvar testlerinden önce böyle bir duyuru yapmanın yanlış olduğunu kabul eden Somsak, bu teknik hatanın hem ketamin hidroklorür hem de trisodyum fosfatın testlerde mor renge dönüşmesinden kaynaklandığını belirtti.

Anestezik bir madde olarak kullanılan ketaminin, halüsinojenik etkileri nedeniyle uyuşturucu olarak da kullanıldığı biliniyor.

Ketaminin bu şekildeki kullanımı vücuda ciddi zarar verebildiği gibi ölümcül de olabiliyor.

Tayland polisi, Tayvan polisinin ihbarıyla ele geçirilen 11,5 ton toz maddenin piyasa değerinin 950 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimiAlmanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Paylaşımları olay olmuştu! Flaş hamle...

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

BAE, Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu

Ekvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Ekvador’da koronavirüsten ölenler mezardan çıkarılıyor

Katarlı bilgisayar mühendisi, namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarladı

Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

İskoçya'da tampon ve ped gibi tüm hjiyen ürünleri herkes için ücretsiz olacak

Tampon ve ped gibi tüm hjiyen ürünleri ücretsiz olacak!

Dünyada koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke hangisi?

Dünyada koronavirüsle en iyi mücadele eden ülke hangisi?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.