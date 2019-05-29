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Tayland'da iki yeni dinozor türü keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:47 | Son Güncelleme

Yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosillerin, iki farklı dinozor türüne ait olduğu belirlendi

Tayland'da, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosil kalıntılarının, iki yeni dinozor türüne ait olduğu tespit edildi.

Phys'de yer alan habere göre, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve Sirindhorn Doğal Tarih Müzesi'ne kaldırılan fosil kalıntıları üzerine çalışma yapan Bonn Üniversitesi bilim insanları, fosillerin iki farklı ve yeni dinozor türüne ait olduğunu keşfetti.

"Dinozorların Kralı" olarak da bilinen Tyrannosaurus rex (T-rex) ile akraba oldukları belirlenen türlerin boylarının ortalama 6 metre olduğu belirtildi.

Türleri keşfeden bilim insanlarından Adun Samathi, "Phuwiangvenator" ve "Vayuraptor" isimleri verilen dinozoların oldukça hızlı ve tehlikeli avcılar olduğuna dikkati çekerek, "Aralarındaki yakınlığı ve farkı Afrika'daki yırtıcı kedi türleriyle anlamaya çalışırsak, Phuwiangvenator türünü aslan, Vayuraptor türünü ise çitalar gibi görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Keşfedilen türlere ait fosiller, bulundukları Sirindhorn Doğal Tarih Müzesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halka açılırken, açılışa Tayland kraliyet ailesi üyesi Prenses Maha Chakri Sirindhorn da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dinozor TAYLAND Tyrannosaurus Rex

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