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Tayland'da "Kırmızı Gömlekliler" liderlerine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

Tayland'da, 2010'daki protestolarda "ticaret merkezlerinde kundaklama faaliyeti gerçekleştirdikleri" gerekçesiyle "Kırmızı Gömlekliler" isimli grubun 3 liderinin, mal sahiplerine tazminat ödemesine karar verildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da 2010'daki protestolar sırasında "ticari binaları kundakladıkları" gerekçesiyle "Kırmızı Gömlekliler" isimli gruba mensup 3 gösterici, davacılara, 21 milyon Tayland Bahtı (4 milyon 74 bin Türk lirası) tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.

Tayland Anayasa Mahkemesince verilen kararda, 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski başbakan Taksin Şinavatra'nın destekçisi "Kırmızı Gömlekliler" grubunun 3 liderinin, gösterilerde Bangkok'taki önemli ticaret merkezlerinde yangın çıkardıkları gerekçesiyle 4 milyon 74 bin Türk lirası tazminat ödemesine hükmedildi.

"Kırmızı Gömlekliler" olarak bilinen, Diktatörlüğe Karşı Demokrasi için Birleşik Cephesi'nin (UDD) lider kadrosunda yer alan Jatuporn Prompan, Nattawut Saikua ve Weng Tojirakarn'ın, davacıların ekonomik kayıplarının telafisi için de ek olarak 1,2 milyon Tayland Bahtı (232 bin 440 Türk Lirası) ödemesine karar verildi.

Bangkok'un önemli ticaret merkezlerinin işgal edildiği 2010 gösterilerinde, güvenlik güçleriyle Şinavatra destekçisi "Kırmızı Gömlekliler" arasında çıkan çatışmalarda, 91 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 2 bin kişi de yaralanmıştı.

Gösterilerde, kundaklama gibi eylemler sonucu büyük miktarda mal zararı oluşmuştu.

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