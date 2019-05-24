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Tayland'da seçimlerin ardından meclis açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Tayland'da Temsilciler Meclisi, 24 Mart genel seçimlerinden iki ay sonra bugün açıldı - Başbakan Yardımcısı Wissanu Krea-ngam, meclis ve senatonun faaliyete başlamasıyla birlikte yeni başbakanın bu ay içinde seçileceğini belirtti - Mevcut Başbakan Prayut'un liderliğindeki Palang Pracharath partisinin hükümeti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor

BANGKOK (AA) - Tayland'da 24 Mart seçimlerinin resmi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından milletvekillerinden oluşan Temsilciler Meclisi, bugün düzenlenen resmi açılışla faaliyete başladı.

Meclisin açılışında konuşan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, milletvekillerinden sağduyu ve dürüstlükle çalışmaları temennisinde bulunarak, "Buradaki faaliyetlerinizin ulusal güvenliği etkileyeceği, halkımızın mutluluğuna veya ızdırabına sebebiyet verebileceğinin şuurunda olun." dedi.

Konuşmanın ardından Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida, meclisin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Meclisin ilk oturumuyla birlikte ülkenin senatosu olan Üst Meclis'in 250 üyesinin de mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça yönetimi tarafından atanacağı belirtildi.

Diğer yandan Başbakan Yardımcısı Wissanu Krea-ngam, başbakanlık oylaması için uzun süre beklenmeyeceğinin altını çizdi ve yeni başbakanın bu ay içinde seçileceğini açıkladı.

Wissanu, "Senato ve Temsilciler Meclisi başkanları seçilip Kral tarafından onaylandıktan hemen sonra, başbakanlık oylaması yapılacak." dedi.

- Hükümeti cunta partisinin kurması bekleniyor

Seçim bölgesi ve parti listesi sonuçlarına göre mecliste 115 sandalye kazanan mevcut Başbakan Prayut'un liderliğindeki Palang Pracharath partisinin hükümeti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

136 sandalye elde eden eski Başbakan Taksin Şinavatra ile bağlantılı cunta muhalifi Pheu Thai Partisi ve 80 milletvekili bulunan bir diğer cunta muhalifi İleri Gelecek partisinin ise hükümeti kuracak çoğunluğu bulunmuyor.

Meclise giren 11 küçük siyasi partinin, geçen hafta General Prayut'un başbakanlığına destek vereceğini açıklaması üzerine Prayut'un, temsilciler meclisi ve senatoda yapılacak başbakanlık oylamasında istediği çoğunluğu elde edebileceği belirtiliyor.

Başbakanlık oylamasında bir adayın başbakan seçilebilmesi için 500 milletvekilli meclis ve 250 üyeli senatodan toplam 376 oy alması gerekiyor.

Üyelerini cunta yönetiminin atayacağı 250 kişilik senatonun başbakanlık oylamasında topyekun General Prayut'u destekleyeceği biliniyor. Bu durumda Prayut'un parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.

Meclisteki 11 küçük partinin kendi adaylığını desteklemesi halinde Prayut, başbakanlık oylamasında istediği çoğunluğa ulaşarak makamını koruyabilecek.

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