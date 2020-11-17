Taylor Swift'in 6 albümünün hakları 300 milyon dolara yatırım fonuna satıldı

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun'un altı albümünün haklarını sattığına ilişkin haberleri doğruladı.

Variety dergisi, dün albümlerin haklarının 300 milyon doları aşan bir fiyata bir yatırım fonuna satıldığını yazmıştı.

Swift, Twitter mesajında "İkinci kez, müziğim benim haberim olmadan satılıyor" dedi.

Toplam sekiz albümü bulunan Taylor Swift bir süredir kavgalı olduğu Braun'u "müzik mirasını mahvetmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Braun'dan henüz Variety'nin haberi ya da Swift'in açıklamalarına yanıt gelmedi.

2004'te anlaşma imzaladı

Swift 2004'te müzik kariyerine başlangıç yapabilmek için Big Machine adlı plak şirketiyle anlaşma imzalamıştı.

Şarkıcı, aldığı avans karşılığında yapacağı ilk altı albümün master kayıtlarının mülkiyetini şirkete devretmişti.

Müzik endüstrisinde bu kayıtların mülkiyetini elinde bulunduranlar, reklam ya da dijital müzik platformları dahil şarkı veya albümlerin kullanım haklarında söz sahibi oluyor. Popüler şarkıların sahipleri çok büyük paralar kazanabiliyor.

Braun, Big Machine'i Haziran 2019'da satın aldı. Böylece Taylor Swift'in şarkılarının büyük bölümünün hakları Braun'a geçti.