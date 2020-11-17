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Taylor Swift'in 6 albümünün hakları 300 milyon dolara yatırım fonuna satıldı

17.11.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Taylor Swift'in 6 albümünün hakları 300 milyon dolara yatırım fonuna satıldı

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun'un altı albümünün haklarını sattığına ilişkin haberleri doğruladı. Swift, Twitter mesajında "İkinci kez, müziğim benim haberim olmadan satılıyor" dedi.

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, ünlü müzik yapımcısı Scooter Braun'un altı albümünün haklarını sattığına ilişkin haberleri doğruladı.

Variety dergisi, dün albümlerin haklarının 300 milyon doları aşan bir fiyata bir yatırım fonuna satıldığını yazmıştı.

Swift, Twitter mesajında "İkinci kez, müziğim benim haberim olmadan satılıyor" dedi.

Toplam sekiz albümü bulunan Taylor Swift bir süredir kavgalı olduğu Braun'u "müzik mirasını mahvetmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Braun'dan henüz Variety'nin haberi ya da Swift'in açıklamalarına yanıt gelmedi.

2004'te anlaşma imzaladı

Swift 2004'te müzik kariyerine başlangıç yapabilmek için Big Machine adlı plak şirketiyle anlaşma imzalamıştı.

Şarkıcı, aldığı avans karşılığında yapacağı ilk altı albümün master kayıtlarının mülkiyetini şirkete devretmişti.

Müzik endüstrisinde bu kayıtların mülkiyetini elinde bulunduranlar, reklam ya da dijital müzik platformları dahil şarkı veya albümlerin kullanım haklarında söz sahibi oluyor. Popüler şarkıların sahipleri çok büyük paralar kazanabiliyor.

Braun, Big Machine'i Haziran 2019'da satın aldı. Böylece Taylor Swift'in şarkılarının büyük bölümünün hakları Braun'a geçti.

Braun ve Swift uzun zamandan bu yana bu haklar için savaşıyordu.

Taylor Swift geçen yıl ana kayıtların mülkiyetini kendisine geçmesi için çok çaba harcadığını ve Braun'la müzakere yapmaya çalıştığını söyledi.

Swift, Braun'un avukatlarının kendisinden "olumlu olmadığı sürece Braun hakkında hiç konuşmamasını şart koşan bir gizlilik anlaşması imzalamasını istediğini" belirtti.

Şarkıcı birkaç hafta önce Shamrock Holdings adlı özel yatırım şirketinin kendisiyle temasa geçerek albümlerinin haklarını satın aldığını bildirdiğini aktardı.

Taylor Swift ve Scooter Braun

Swift'ten 'misilleme'

Taylor Swift açıklamasında şöyle dedi:

"Shamrock, benimle satıştan önce temasa geçmek istediğini ancak Scooter Braun'un benle ve ekibimle ilişki kurmamalarını şart koştuğunu bildirdi. Aksi halde satıştan vazgeçecekti.

"Shamrock'la temasa geçtikten sonra Braun'un satıştan sonra da benim şarkılarımdan kâr elde etmeye devam edeceğini öğrendim. Shamrock'la ortaklık kurma ihtimaline açıktım. Ama Braun'un dahil olması kabul edilemez."

Swift, "Çok sürprizim var" diyerek eski şarkılarını yeniden kaydetmeye başladığını açıkladı.

Bunun Shamrock'un elindeki kayıtların değerini düşürebileceği belirtiliyor.

Müzik endüstrisi canlanıyor

Yaklaşık 15 yıllık durgunluğun ardından dijital müzik platformlarının yaygınlaşmasıyla yükselişe geçen müzik endüstrisi yatırım şirketlerinin ilgisini çekmeye başladı.

Örneğin Softbank 2013'te Universal Music'e 6,5 milyar euro önermişti.

Financial Times gazetesi şirketin değerinin 30 milyar euroya ulaştığını yazmıştı.

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