HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayvan-Çin hattında gerginlik! Çok sayıda savaş uçağı ve gemiyle...

Tayvan-Çin hattında gerginlik! Çok sayıda savaş uçağı ve gemiyle...

04.09.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay Tayvan'a yaptığı ziyaret sonrası daha da gerginleşen Tayvan-Çin ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Tayvan, ada çevresinde Çin'e ait 7 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 gemi görüldüğünü rapor etti.

Tayvan-Çin hattında gerginlik! Çok sayıda savaş uçağı ve gemiyle...

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde, Çin'e ait 7 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 7 savaş uçağı, 1 dron ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 3'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

g1

TAYVAN ORDUSU ASKERİ TATBİKAT YAPACAK

Bu arada bakanlık, Ada'nın güney ucundaki Pingtung vilayetinde 5-8 Eylül tarihlerinde askeri tatbikat yapılacağını duyurdu.

Ada'nın güneydeki Taynan, Kaohsiung ve Pingtung vilayetlerinin savunmasından sorumlu 8. Ordu tarafından düzenlenen "Lien Yung" tatbikatına, kara, kara havacılık ve özel kuvvetler unsurlarının katılacağı bildirildi.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ VE TIRMANAN ASKERİ GERİLİM

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

g2

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

g3

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ve son olarak da Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey geçen ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa ülkesinde çok konuşulacak iddia: Liste oluşturuldu! İmamları sınır dışı etmeye hazırlanıyorAvrupa ülkesinde çok konuşulacak iddia: Liste oluşturuldu! İmamları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
AK Parti İstanbul Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye: Sürmanşette...AK Parti İstanbul Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye: Sürmanşette...
Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdülerSahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdüler
Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Otelin havuzunda cinsel ilişkiye girdiler! Üstüne bir de...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.