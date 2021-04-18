HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayvan’da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde deprem

18.04.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan’da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği duyuruldu.

Tayvan’da 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde deprem

Tayvan, art arda şiddetli depremler ile sarsıldı. Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Hualien County Hall’un 19 kilometre güneybatısında 15 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

ÜLKE İKİ BÜYÜK DEPREMLE SALLANDI

Büro, 5.8 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra ise aynı bölgenin 20 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte 6.2 büyüklüğünde daha şiddetli bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremlerdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Tayvan, Güney Çin Denizi’ndeki iki tektonik levhanın birleşimine yakın bir konumunda yer alması nedeni ile sık sık depremlerle sarsılıyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Dünyanın en büyük buzulu yok oldu!Dünyanın en büyük buzulu yok oldu!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Polisin durdurduğu şüpheli şahsın üzerinden suikast silahı çıktı

Polisin durdurduğu şüpheli şahsın üzerinden suikast silahı çıktı

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

Bilim Kurulu üyesinden ek tedbir açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden ek tedbir açıklaması

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

'Hiçbirisine benzemiyor' diyerek uyardı: Alarm çanları çalıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren cumartesi mesaisi kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren cumartesi mesaisi kararı

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

Navalny ile ilgili flaş gelişme: Ölüme doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

Malatya'dan sonra bir skandal da Elazığ'da! Almanya'ya gönderdikleri 48 kişiden sadece 3'ü geri döndü

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Dünkü gerginliğin ardından Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.