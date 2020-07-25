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Tayvan’da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2020 14:59 | Son Güncelleme

Tayvan’ın merkezinde bulunan Wansho Çamaşırhanesi’nde müşterilerin kıyafetleri yıkanıyor, ütüleniyor ve temizleniyor. Bu çamaşırhanede unutulan kıyafetler ise sosyal medyada yayınlanıyor. İşletmenin sahipleri Chang Wan-ji (83) ve Hsu Sho-er (84), müşterilerin dükkanda unuttukları kıyafetleri giyip, fotoğraf çektirmeye başladı. Fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başlayınca yaşlı çift, dünyaca tanınan sosyal medya fenomenine dönüştü.

Tayvan’da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu

Yaşlı çiftin 31 yaşındaki torunları Reef Chang, koronavirüs salgını sebebiyle işleri durma noktasına gelen dedesi ve ninesine müşterilerin unuttuğu yüzlerce kıyafeti değerlendirmelerini söyledi. Chang, yaşlı çifte bu kıyafetleri giydirerek onların fotoğraflarını çekmeye başladı. Sosyal medyada açılan hesaptan fotoğrafların yayınlanmasıyla, yaşlı çift fenomene dönüştü.

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KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE İŞLERİ KÖTÜYE GİDİYORDU

Reef Chang yaptığı açıklamada, “Yapacak hiçbir şeyleri yoktu, ne kadar sıkıldıklarını gördüm ve hayatlarını aydınlatmak istedim. Çok fazla yabancının büyükanne ve büyükbabamla ilgileneceği konusunda hiçbir fikrim yoktu” dedi. Chang, dedesi ve ninesinin doğuştan model olduğunu, fotoğraflarını çekmeye başlayınca ortaya çıkan görsellerin kendisini şaşırttığını da ifade etti.

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230 BİN TAKİPÇİLERİ VAR

Fotoğrafların, 27 Haziran’da açılan sosyal medya hesabından yayınlanmaya başlanmasından sonra kısa sürede takipçi sayısı 230 bine ulaştı. Büyükanne Hsu Sho-er, torununun çok yaratıcı olduğunu ve onun yaratıcılığının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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DHA

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