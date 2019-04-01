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Tayvan merkez hattını geçen Çin uçaklarını uzaklaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

Tayvan merkez hattını geçen Çin uçaklarını uzaklaştırdı

TAİPEİ (AA) - Tayvan, Tayvan Boğazı'nda merkez hattını geçen Çin askeri uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in iki J-11 savaş uçağının, dün öğlene doğru merkez hattını geçtiği ve adanın güneybatı hava sahasına girdiği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan uçaklarının Çin uçaklarını bölgeden uzaklaştırdığı, merkez hattının geçilmesinin provokatif bir eylem olduğu ifade edildi.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin savaş uçakları Tayvan

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