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Tayvan’da 6.7 büyüklüğünde deprem

10.12.2020 18:21 | Son Güncelleme:
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Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey kesiminde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Taipei’de de hissedildiği aktarıldı.Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında 77 kilometre derinlikte 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Taipei’de de hissedildiği aktarıldı.

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey kesiminde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Taipei’de de hissedildiği aktarıldı.

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında 77 kilometre derinlikte 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve depremin başkent Taipei’de de hissedildiği aktarıldı. Büro, deprem nedeni ile ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederken, bazı binalarda küçük çaplı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Taipei Şehir Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, depremin başkentte hissedildiği ve yaklaşık 30 saniye sürdüğü ifade edildi. Yönetim, depremin neden olduğu hasar ile ilgili raporların net olamadığını fakat metro sisteminin çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı ise, Tayvan’ın kuzeyi ve güneyi arasındaki yüksek hızlı demiryolu hattının deprem nedeni ile kısa süreliğine durdurulduğunu ardından normal hizmete geri dönüldüğünü açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’da meydana gelen depremin büyüklüğü 6.2 olarak belirtilirken, depremin yerel saatle 21.19’da 74 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.
Öte yandan Tayvan’da 1999’da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde, 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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