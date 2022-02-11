TBB'den elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava! 'Ticari mal değil, kamusal hizmet'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) elektrik zammı iptali için Danıştay'a dava açtı. TBB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik Piyasası Kanunu’nun 1'inci maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir. Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır"

Açıklamada ayrıca Danıştay'a açılan davanın dilekçesi paylaşıldı.

DHA

