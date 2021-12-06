TBB'nin yeni Başkanı Erinç Sağkan'dan dikkat çeken Feyzioğlu yorumu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtladı.

Sağkan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ÇOKLU BAROLAR KURULURKEN BASKI OLUŞTURULDU"

"Önceki dönem TBB, insan hakları konusundaki ihlallere suskundu. Çoklu baro olayı da bu konuda bir kırılma oldu. Önceki dönem başkanı bizzat bu yasayı destekledi. Bu baroların kuruluş süreçlerinde kamu kurumlarındaki avukatlara baskılar yapıldı. İnsanlar ekonomik olarak açlıkla sınanmaya çalışıldı. Delegeler üzerinde de baskı oluşturulmaya çalışıldı.

"ÖNCEKİ DÖNEMDE, HUKUKSUZLUKLARA SES ÇIKARILMADI"

Seçimleri kazanmamız ile ilgili dün itibariyle kamuoyunda çok büyük bir algı ortaya çıktı. Bunu görüyoruz. Türkiye bir Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmeye başlandı. Yargının gerekli görevlerini yerine getiremediği bir süreci yaşamaya başladık. Sayın Feyzioğlu'nun geçtiğimiz dönemde yargı eliyle oluşturulan hukuksuzluklara sahip çıkması, bunlara karşı bir duruş sergilememesi de, iktidarın yanında konumlanması olarak algılandı. O nedenle gelinen süreçte Sayın Başkan'ın kaybetmesi kamuoyu tarafından büyükşehir belediyelerindeki zafer gibi yorumlandı.

ANKARA 2 NOLU BARO KURULUŞUNDA USULSÜZLÜK İDDİASI

Ankara 2 Nolu Baro hakkında kurucular kurulunda bazı isimlerin gerçekten avukat olup olmadıkları konusunda bile bir tartışma var. Biz bu listeyi gördük. Bu konuda titizlikle çalışmalarımızı yürüteceğiz. TBB yönetimine gelmemizle birlikte, burada 2 binin üzerinde avukatın olup olmadığı konusunda bir inceleme yapma şansımız olacak.

KADIN ADAY SAYILARI İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Çok sayıda baro, çoklu baroya karşı demokratik haklarını kullanıp bir tepki gösterdiler. Listemizi belirlerken de 22 Haziran ruhunu yansıtan bir çalışma gerçekleştirmeye çalıştık. Ben listeleri kendim belirlemedim. Örneğin Akdeniz Bölgesi kendi içerisinde bir çalışma yaptı. Diğer bölgeler de öyle.

Öte yandan bölgeler çalışmalarını yaparken, kadın ve erkek adayların sayısıyla ilgili bir kıstas gerçekleştirilmedi. Bu konudaki eleştirileri haklı buluyorum.

"BAROLAR BİRLİĞİ BASKI UNSURU OLACAK"

Son 8 yılda hukuk fakültesi sayısı ise yüzde 25 oranında arttı. Eğitimin niteliği de düştü. Ekonomik bir kaos da var. Temeli hak savunuculuğu olan meslek maalesef bu felsefeden uzaklaşmaya başladı.

Ülkemizde hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak dedik. Bunun birçok örneğini verebilirim. Ankara Barosu olarak birçok ihlale karşı durduk. Tıpkı iptal edilen İBB seçimleri gibi. Öte yandan Barolar Birliği baskı unsuru da olacak.

Geçenlerde video ile kayıt alınmasının engellenmesi ile ilgili genelge Danıştay kararıyla iptal edilmişti. Bu genelgeye Ankara ve Antalya Barosu olarak itirazda bulunmuştuk.

ANKARA BAROSU-DİYANET İŞLERİ POLEMİĞİ

Hiçbir dini değere hakaret olmadığı ortada. Ama çok enteresan şekilde bizler hakkında kamu görevlilerine hakaretten iddianame düzenlendi. Üstelik hiçbir suç unsuru olmayan bir açıklama için yapıldı. Ben halen cesur savcı ve hakimlere inanıyorum. O dosyadan beraat edeceğimizi biliyorum.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Aynı yöntemleri kullanıp farklı sonuçlar alamayız. Türkiye'de kadına dönük cinsel saldırı ve şiddetin çoğu maalesef evin içerisinde kalıyor. Bu tür olayları Bakanlık takip ediyor. Ama biz evin içerisinde kalanı ortaya çıkarmalıyız. 'Evet gidip anlatırsam bana destek verecek, sırrımı koruyacak bir mekanizma var' demeli şiddete uğrayan kadınlar."



