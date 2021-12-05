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  4. Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

05.12.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Barolar Birliği başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu ilk açıklamasını Instagram üzerinden yaptı. Feyzioğlu, "8,5 yıl yan yana çalıştığım artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz. Allaha ısmarladık." ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu'ndan veda mesajı: Allaha ısmarladık

TBB 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Ardından sandıklar açılarak oylar sayıldı. 348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, TTB'nin yeni başkanı seçildi. Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 oy da geçersiz sayıldı.

Metin Feyzioğlu, seçimin ardından ilk açıklamasını Instagram üzerinden yaptı.

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Feyzioğlu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu'nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum.

Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş.

8,5 yıl yan yana çalıştığım artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım dostlarım yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz.

Allaha ısmarladık."

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