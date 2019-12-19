HABER

TBB'den "hasar danışmanlık" şirketleriyle ilgili açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:28 | Son Güncelleme

"Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal eden hasar danışmanlık şirketi adı altında faaliyet yürütenler hakkında bulunulan suç duyuruları üzerine, bugüne kadar 23 kamu davası açılmıştır"

Türkiye Barolar Birliği (TBB), ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında muhtemel tazminatlara yönelik "hasar danışmanlık" şirketi adı altında faaliyet yürüterek, vatandaşları mağdur edenlerle ilgili bugüne kadar 23 kamu davasının açıldığını bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamada, ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları sonrasında alınması muhtemel tazminatlara yönelik "hasar danışmanlık" şirketi adı altında, hukuka aykırı faaliyette bulunan ve bu yolla vatandaşları mağdur ederek, haksız kazanç sağlayanlara karşı yürütülen hukuki mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Avukatlık Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal eden ve yasa dışı faaliyette bulunan internet siteleri, gerçek ve tüzel kişiler aleyhine suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliğinin, Avukatlık Kanununa aykırı faaliyet gösteren firmalar hakkında bulunduğu suç duyuruları üzerine bugüne kadar 23 kamu davası açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Çok sayıda davada mahkumiyet kararlarına hükmedildiği ifade edilen açıklamada, bazı davaların da devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Muğla Barosu tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda da Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesince, Avukatlık Kanununa aykırı faaliyette bulunan kişilerin para ve hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Kılıçdaroğlu: Yeni siyaset anlayışını Türkiye’nin bütün coğrafyasına dağıtalımKılıçdaroğlu: Yeni siyaset anlayışını Türkiye’nin bütün coğrafyasına dağıtalım
Aksaray’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklamaAksaray’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Hasar Danışmanlık" açıklama kamu davası şirket Türkiye Barolar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Dolandırılan eski bakan Aytekin: Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım

'Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım'

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.