TBMM Araştırma Komisyonları çalışmalarına başladı

TBMM Genel Kurulu'nda ALS, SMA, DMD, MS hastalıkları, down sendromlu bireyler, bilişim teknolojileri bağımlılığı ile tıbbi ve aromatik bitkiler konularında kurulan 4 araştırma komisyonu, çalışmalarına başladı.

ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi, bakım yöntemleri, bu hastaların ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, çalışmalarına başladı. Komisyon başkanlığını, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan yürütecek.

DOWN SENDROMLU BİREYLER

Down sendromlu bireyler ile ailelerinin sorunlarını tespit için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun divan seçimi ise yarın yapılacak. İlk toplantıda komisyon başkanı ve divan üyeleri belirlenecek.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRILACAK

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan araştırma komisyonunun başkanlığını ise eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı yürütecek. Komisyon, son yıllarda özellikle gençler üzerinde büyük etkisi olan teknoloji bağımlılığı üzerinde araştırma yapacak. Bu konuda ilgili kurumlar ve uzmanlar davet edilerek, görüşleri alınacak.