TBMM Başkanı Mustafa Şentop Bağdat'a gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak için yarın Irak'a gidecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop ve beraberindeki heyet, Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılacak.

Bağdat'ta Hükümet Sarayı'nda düzenlenecek zirvede, Irak'a komşu ülkelerin parlamento başkanları ve milletvekilleri ağırlanacak.

Parlamento başkanları aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak zirvenin açılış konuşmasını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi gerçekleştirecek.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da konuşma yapacağı zirvede, Irak'ta güvenliğin tesis edilmesi, terörle mücadele, bölge ülkeleriyle iş birliği, ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alınacak.

Halbusi'nin konuk parlamento başkanları onuruna öğle yemeği vereceği zirve, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erecek.

