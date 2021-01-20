TBMM Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı oldu

Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Şentop, hastaneden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Aşı yapılmasının ardından doktorların tavsiye ve ikazlarına riayet edilmesinin önemine dikkati çeken Şentop, "Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürüyor. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde ikinci tertip bir grup aşı daha gelecek ve planlanan şekilde mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımızı aşılayarak bu salgını kontrol altına almaya gayret edeceğiz." diye konuştu. 'BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ MUTLAKA AŞI OLMALIDIR' "Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum." ifadesini kullanan Şentop, "Yapılan çalışmalar aşının faydalı olduğunu gösteriyor. Hem şahsın kendisinin korunması bakımından önemli hem de hastalanması halinde bu hastalığı başkalarına, başta kendi yakınları olmak üzere, yayması söz konusu olduğundan onları korumak, etrafımızdakileri, yakınlarımızı korumak bakımından aşı önemli, aşılanma önemli. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde bütün vatandaşlarımız mutlaka aşı olmalıdır, bunu buradan tavsiye ediyorum." dedi.

Milletvekillerinin aşılanma sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şentop, şöyle devam etti: "Bu konuyla ilgili bir programlaması var Sağlık Bakanlığımızın. Yeni tertip aşılar geldikten sonra belki daha net bir takvim ortaya çıkar. Yalnız şunu söyleyeyim, milletvekilleri arasında Türkiye'deki genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma, vaka durumu var. Türkiye genelinde dün itibarıyla açıklanan toplam vaka sayısı aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde 2,89'una tekabül ediyor. Mecliste 584 milletvekili var, resmi olarak, kayıtlı olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı tabii hafif geçirdi ama çok ağır olarak geçirenleri siz de takip ediyorsunuz, bunun milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak yüzde 24,3 oranında. Hem Mecliste yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içerisinde arkadaşlarımız hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar ve oralardan almış oldukları virüsü Mecliste diğer milletvekillerine taşıma ihtimali de var. Bu bakımdan böyle bir çalışmada milletvekilleri de bu tablo, bu oranlar dikkate alındığında öncelikle, önümüzdeki hafta da çalışmalar başlayacak, aşılanması gerekenler arasında olmalı diye düşünüyorum."

Meclisin çalışmalara başlayacağı hatırlatılarak, alınan tedbirlere ilişkin bir soru üzerine Şentop, daha önce önlem aldıklarını, dikkat ve hassasiyetle önlemleri devam ettireceklerini dile getirdi. Meclis personelinin aşı olup olmayacağına ilişkin soruya Şentop, "Milletvekilleriyle, özellikle Genel Kurul çalışmalarıyla yakın irtibat halinde olan personel için de aynı şekilde bir öncelik durumu olmasında fayda var diye düşünüyorum, ilgililerle paylaşıyorum bunları." karşılığını verdi. Bir gazetecinin komisyon görüşmeleri sırasında test olan milletvekillerinin Genel Kurul'a geldiğini hatırlatarak, "Yeni dönemde 'Test olanlar o gün Genel Kurula gelmesin' diye bir çağrı yapacak mısınız?" sorusunu yöneltmesi üzerine Şentop, "O konuda hatırladığım iki vaka olmuştu, ondan sonra arkadaşlarımızı ikaz ettik, en azından test sonucu ortaya çıkana kadar, belli olana kadar bir süre beklemelerini tedbiren önermiştik. Daha sonra buna riayet etti arkadaşlarımız." şeklinde konuştu. Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Şentop, hastaneden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Aşı yapılmasının ardından doktorların tavsiye ve ikazlarına riayet edilmesinin önemine dikkati çeken Şentop, "Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyasını sürdürüyor. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde ikinci tertip bir grup aşı daha gelecek ve planlanan şekilde mümkün olduğu kadar fazla vatandaşımızı aşılayarak bu salgını kontrol altına almaya gayret edeceğiz." diye konuştu. "Ben herkese de aşıyı tavsiye ediyorum." ifadesini kullanan Şentop, "Yapılan çalışmalar aşının faydalı olduğunu gösteriyor. Hem şahsın kendisinin korunması bakımından önemli hem de hastalanması halinde bu hastalığı başkalarına, başta kendi yakınları olmak üzere, yayması söz konusu olduğundan onları korumak, etrafımızdakileri, yakınlarımızı korumak bakımından aşı önemli, aşılanma önemli. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde bütün vatandaşlarımız mutlaka aşı olmalıdır, bunu buradan tavsiye ediyorum." dedi. 'BUGÜNE KADAR 142 MİLLETVEKİLİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI' Milletvekillerinin aşılanma sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şentop, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili bir programlaması var Sağlık Bakanlığımızın. Yeni tertip aşılar geldikten sonra belki daha net bir takvim ortaya çıkar. Yalnız şunu söyleyeyim, milletvekilleri arasında Türkiye'deki genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma, vaka durumu var. Türkiye genelinde dün itibarıyla açıklanan toplam vaka sayısı aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde 2,89'una tekabül ediyor. Mecliste 584 milletvekili var, resmi olarak, kayıtlı olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bu arkadaşlarımızın önemli bir kısmı tabii hafif geçirdi ama çok ağır olarak geçirenleri siz de takip ediyorsunuz, bunun milletvekilleri içerisindeki oranına bakarsak yüzde 24,3 oranında. Hem Mecliste yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içerisinde arkadaşlarımız hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar ve oralardan almış oldukları virüsü Mecliste diğer milletvekillerine taşıma ihtimali de var. Bu bakımdan böyle bir çalışmada milletvekilleri de bu tablo, bu oranlar dikkate alındığında öncelikle, önümüzdeki hafta da çalışmalar başlayacak, aşılanması gerekenler arasında olmalı diye düşünüyorum."