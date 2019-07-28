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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'a gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'a gitti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi bir ziyaret için Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a gitti.

Şentop'a, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve milletvekilleri eşlik ediyor.

Şentop, ziyaret çerçevesinde, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile bir araya gelecek.

Şentop, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtım töreni ile yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenine katılacak.

Öte yandan, Şentop'un, Atatürk Havalimanı'nda, hareketinden önce yapacağı basın toplantısı iptal edildi.

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