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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatandaşları 23 Nisan akşamı saat 21.00'da evlerinden İstiklal Marşı'nı okumaya tekrar davet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programını yayınladığı video mesajıyla açıkladı.

Bu 23 Nisan’da daha önce yaptıkları programları icra edeceklerini ifade eden Şentop, programın sabah Meclis’te Atatürk Anıtı’nda başlayacağını bildirdi. Şentop, daha sonra Anıtkabir’de, ardından 1920’de açılan ilk Meclis binasında programlarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

23 NİSAN ÖZEL OTURUMU

Şentop, TBMM Genel Kurulu'nun, Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle saat 14.00'da toplanacağını belirtti.

Oturumun, daha önce olduğu gibi TBMM Başkanı'nın konuşması, parti grupları adına yapılacak konuşmalar ve milletvekillerinin yapacağı konuşmalarla gerçekleştirileceğini bildiren Şentop, "Alınan tedbirler dolayısıyla Meclis'te daha önce kanun görüşmelerinde de uygulandığı şekliyle milletvekillerinin katılımında hem sosyal mesafeye riayet ederek oturma hem de maske dahil koruyucu tedbirlere riayet etme bakımından dikkat edeceğimiz bir program olacak. Parti gruplarıyla da görüştüm, daha az sayıda, kontrolü sağlayacak şekilde arkadaşlarımızın katılacağı bir program olacak." diye konuştu.

Şentop, bu açıdan 23 Nisan günü, bugüne kadarki programın gerçekleştirileceğini, yalnızca 23 Nisan dolayısıyla tebrikleri kabul edemeyeceğini söyledi. Şentop, "Alınan tedbirler ve salgın dolayısıyla bunun dışında kalan programları daha az katılımla, kontrollü şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

23 Nisan akşamında Meclis bahçesinde, bütün illerden canlı bağlantıların yapılacağı, geniş katılımlı bir resepsiyon planladıklarına ancak iptal etmek zorunda kaldıklarını anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

"Onun yerine bütün Türkiye'nin birlikte hareket edeceği, aynı anda, aynı heyecanı yaşayacağı bir önerimiz olmuştu. Bu önerinin alaka gördüğünü görüyorum, takip ediyorum. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün Türkiye, evlerimizden balkonlarımızdan İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuyalım diye bir önerimiz olmuştu. Bunu tekrarlıyorum, buradan 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Aynı şekilde televizyonlar da yayınlarına aynı saat itibariyle İstiklal Marşı yayınlayarak girecekler. Ben de buna Meclis bahçemizden katılacağım."

Kaynak: AA

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