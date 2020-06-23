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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 21:03 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye eleştirilerine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları şu şekilde:

"KOLONYALİZM NASTALJİSİNDEN KAYNAKLANAN AKILDIŞI İDDİALAR"

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirileri, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve kolonyalizm nostaljisinden kaynaklanan akıldışı iddialardan ibarettir.

"TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNE ZARAR VERMEKTEDİR"

Üstelik bu iddialar, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar vermektedir. Türkiye'nin Libya'daki inisiyatifi, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayanmaktadır. Eğer Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir.

Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron'un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasî acziyetin tezahürüdür. Macron'a düşen, Türkiye'nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır" (DHA)

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