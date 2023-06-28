HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hep beraber çok daha ileriye gideceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hep beraber çok daha ileriye gideceğiz

28.06.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle hep beraber bu depremin yıkıntılarından nasıl ayağa kalktıysak bundan sonra da hep beraber çok daha ileriye gideceğiz. Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Hep beraber çok daha ileriye gideceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tanrıverdi Camii'nde Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

"ALLAH BİR DAHA BÖYLE BÜYÜK BİR ACI GÖSTERMESİN"

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, tüm vatandaşların bayramını kutladı. Dünden bu yana Kahramanmaraş'ta bulunduğunu anımsatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu sabah bayram namazını Kahramanmaraşlı depremzede kardeşlerimizle beraber kılmak nasip oldu. Öncelikle onların bu acılı, hüzünlü bayramlarını onlarla paylaşmış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Allah bir daha milletimize böyle büyük bir acı, keder göstermesin. Yaraların hızla sarılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

"HEP BERABER ÇOK DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ"

Kurtulmuş, bayramların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bayramlar dayanışmadır, yardımlaşmadır, bir arada olmaktır, sarılmaktır, kucaklaşmaktır. Millet olarak yeniden millet olduğumuzu hissetmek, birliğimizi, beraberliğimizi yeniden en kuvvetli şekilde tatbik ettiğimiz güzel günlerdir. Böyle bir günde Kahramanmaraş'ta böyle güzel bir sabahta vatandaşlarımızla birlikte, kardeşlerimizle beraber aynı safta olmak, aynı kıbleye yönelmek, aynı dualara amin demek ve aynı gelecek tasavvuru içerisinde olmak her türlü duygunun üstündedir. Bu millet hakikaten büyük hasletleri olan, güzel özellikleri olan bir millettir. En zor zamanlarda bile dayanışma içerisinde olmayı becerebilen bir millettir. Allah'ın izniyle hep beraber bu depremin yıkıntılarından nasıl ayağa kalktıysak bundan sonra da hep beraber çok daha ileriye gideceğiz. Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek. Hayat devam ediyor, gençlerimiz, evlatlarımız, bu şehirlerimizde hayatın içerisinde."

"Daha güzel bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye'nin sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olmasını temin etmektir. Yani her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi tesis etmektir. Bunun için gayretle, canla, başla çalışıyoruz. Bu vesileyle buradan deprem bölgesindeki bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın, kardeşimizin bayramını tebrik ediyorum. Yaklaşık 2 milyarlık büyük bir nüfusa erişmiş olan İslam dünyasının, İslam aleminin her bir ferdinin bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah bayramlar muhasebe yapmaya vesile olur, iç arınmaya vesile olur. Bundan sonraki süreçlerde İslam dünyasının çok daha ileriye gitmesi için kendisini yeniden gözden geçirmesine vesile olur diye temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. İnşallah çok daha güzel bayramlara ulaşmak bu millete nasip olsun."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi!Bayram sabahı peş peşe gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi!
'Tuvalet 50 lira' yazısı gündem olmuştu! O işletmeci konuştu'Tuvalet 50 lira' yazısı gündem olmuştu! O işletmeci konuştu
'Karataş Çukurları' teröristlerden temizlendi! Sığınak ve mağaralar yok edildi'Karataş Çukurları' teröristlerden temizlendi! Sığınak ve mağaralar yok edildi
Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Eskişehir'de acı olay! Askerden izinli gelen gencin cansız bedeni bulundu

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Tehlikeli boyutlara ulaştı! O ülkeyi vurdu, binlerce uçuş iptal edildi

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Zorunlu trafik sigortası poliçelerine asgari ücret zammı!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

Korkunç gerçek BM raporunda ortaya çıktı: Gözaltına aldıkları 77 sivili infaz etmişler!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.