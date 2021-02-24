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TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var

24.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var

33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekeler, dün akşam Meclis Başkanlığı'na ulaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.

33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün gazetecilerin sorusu üzerine "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı, içinde HDP'li milletvekilleri de var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP Meclis Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Süreç neyse bu süreç aynen işleyecektir. Bu konular Meclis'e gelir, Meclis Komisyonları müzakerelerini yapar. Genel Kurul'da da eller hemen iner kalkar" diye konuştu.

Fezlekeler, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevkedilecek.

Komisyon'un, fezlekelerin gündeme alınması yönünde karar vermesi halinde, her bir dosya için Hazırlık Komisyonu kurulacak.

Hazırlık Komisyonu dosyaları en geç 1 ay içinde karara bağlayacak.

Süreç nasıl işliyor**?**

Karma Komisyon'un da hazırlık komisyonu kararını görüşmek için 1 aylık süresi bulunuyor.

Komisyon'un dokulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde dosya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek ve nihai kararı verecek.

Hakkında fezleke düzenlenen milletvekilinin, Komisyon ve Genel Kurul'da savunma yapma hakkı bulunuyor.

Son gelen dosyalarla birlikte Meclis'te 1300'ün üzerinde dokunulmazlık fezlekesi bulunuyor.

Komisyon, bu fezlekelerden görüşülmesini istediğini öne çekebiliyor.

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