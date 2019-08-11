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TBMM Başkanı Şentop bayramı Tekirdağ'da geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop: - "Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bayram için memleketi Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tarihi Eski Cami'de kıldı.

Namaz çıkışı gazetecilerin bayramını tebrik eden Şentop, bayram günlerinde barış ve huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Şentop, "Milletçe büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Allah, sağlık, afiyetle, barışla, huzurla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için, kurbanda dört gün gibi bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

- Bayram ziyaretlerine gidenlere trafik uyarısı

Şentop, bayram dolayısıyla seyahat edecek olanlara da trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini isteyen Şentop, "Bayram ziyaretleri için bir toplumsal hareketlenme var. Trafik kurallarına riayet edilmesi çok önemli. Bayramların sevincini, tadını kaçıracak, yakınlarımızı üzüntüye boğacak dikkatsizliklerden, davranışlardan kaçınalım. Emniyet kemerlerini takalım. Hızla ilgili sınırlamalara, limitlere dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

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