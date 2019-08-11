TBMM Başkanı Şentop bayramı Tekirdağ'da geçiriyor

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bayram için memleketi Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Şentop, bayram namazını Tarihi Eski Cami'de kıldı.

Namaz çıkışı gazetecilerin bayramını tebrik eden Şentop, bayram günlerinde barış ve huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi.

Şentop, "Milletçe büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Aziz milletimizin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Allah, sağlık, afiyetle, barışla, huzurla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için, kurbanda dört gün gibi bir süre için barış ve huzurun, sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.