TBMM Başkanı Şentop:  Bugünkü çatışmalar, pozisyon alma çatışmalarına dönüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise konuşmasında, “Çok zor süreçlerden geçtik. Darbeler, sıkı yönetimler, 2010, 2011’e kadar Türkiye’nin düşük yoğunluklu darbe sürecinde olduğuna inanan birisiyim. Zaman zaman, belli tarihlerde darbe olmuş, sonra normalleşmişiz, sonra darbe olmuş diye bir siyasi tarih öngörmüyorum. Türkiye’de darbeler, o düşük yoğunluklu darbe döneminde yoğunluğun arttığı dönemler olmuş. Türkiye 1960’dan itibaren 61 anayasasıyla beraber aslında darbenin anayasal bir düzen haline getirildiği bir ülke olmuş. Bunu Türkiye fiilen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen siyasi mücadeleyle 2010-2011’lerde aştı. Bunu resmen 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa değişikliğiyle, bu anlayışı değiştirdik” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ KURABİLMEK İÇİN KENDİ NEFİSLERİMİZİ DE YENİDEN KURMAK MECBURİYETİNDEYİZ”

Şentop, “Bugün ki çatışmalar 20. yüzyılın çatışmaları gibi pozisyonunu korumak çatışmaları değil, yeni kurulacak dünya düzeninde pozisyon alma çatışmalarına dönüştü. Yeni bir dünyayı kurabilmek için önce kendimizi kurmak mecburiyetindeyiz, Türkiye olarak. Ama Türkiye’yi kurabilmek için de kendi nefislerimizi de yeniden kurmak mecburiyetindeyiz. Bu mayanın yeniden çalınması, yeniden katılması gerekiyor toplum hayatımıza kültür hayatımıza” şeklinde konuştu. Şentop, "Dünyanın kaderi İslam dünyasının kaderine, İslam dünyasının kaderi Türkiye’nin kaderine, Türkiye’nin kaderi de işte bu çatı altında, bu çatının manevi ikliminde yetişmiş insanların kaderine bağlı hale geldi. Bunun farkında olmak mecburiyetindeyiz” dedi.

YERLİKAYA, “HİZMET BAYRAĞINI BİZDEN DAHA İYİ TAŞISINLAR”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı konuşmada “89 yılında 3 yıl burada kalmayı bana Allah bana nasip etti. Şükrediyorum. Son senemizde kardeşimi de elinden tuttum buraya getirdim. O da her zaman şükrediyor” dedi. Yerlikaya, “Burada üzerimizde emeği olan herkesten Allah razı olsun. Buradan mezun olan kardeşlerimiz, hizmet bayrağını bizden daha iyi taşısınlar diye canı gönülden dua ediyoruz” diye konuştu.