TBMM Başkanı Şentop Büyükçekmece'de vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün yaşadığımız çatışmaların hepsi, yeni kurulacak dünyanın pozisyon arayışları içerisinde ortaya çıkan çatışmalardır." dedi. Büyükçekmece Güzelkent Hukukçular Sitesi tarafından düzenlenen programda konuşan Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile öğrencilik döneminden arkadaş olduklarını ve o dönemde üniversitede "Teklif" adında bir hukuk dergisi çıkardıklarını anlattı. Uysal'ın dergide yazı işleri müdürü olduğunu belirten Şentop, "Aylık ve önemli bir dergiydi. Fatih'te ilk ofisi olan dergi, 10 bin civarında satış yapıyordu. Ben de yayın yönetmeniydim. 3 yıl boyunca dergi çıktı. Bugünün tartışılan konuları o dönemde dergide kapak yapılmıştı. Nisan 1988 yılındaki kapak konusu başkanlık sistemiydi. Cumhurbaşkanımız da o zaman il başkanıydı, dergide başkanlık sistemiyle ilgili görüşü vardı. O dönemde başkanlık sisteminin Türkiye'nin iyi ve daha uygun olduğuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın görüşleri yer almıştı. Çatı katında bir masamız vardı. Orada çalışmalarımızı yürütüyorduk." diye konuştu.

Şentop, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifasının ardından TBMM Başkanı olarak 24 Şubat'ta seçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Meclis Başkanı ve parlamentonun birçok görevi var. Bunlardan bir tanesi parlamenter diplomasi. Meclis başkanları da başka bir ülkenin meclisleri ve parlamento başkanlarıyla diplomatik temas sürdürüyor. Bu anlamda bu süre içerisinde 3 Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti yaptık. Çad Cumhurbaşkanı ile görüştük. Türkiye çok büyük mesafe katetti. Türkiye'nin Afrika ile ilgili münasebetlerinde çok büyük gelişmeler var. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini başka ülkelerle mukayese ettiğimizde, onlara oranla çok daha fazla gelişmiş. Örneğin 12 olan büyükelçi sayımız, 42'ye çıkmış. Afrika, dünyada önemli ekonomik ve daha sonra siyasi aktör olabilecek bir ülke. Bugün dünya nüfusunun yüzde 10'u Avrupa'da yaşıyor, Afrika'nın nüfusu, dünyadaki nüfus içinde oransal olarak, yüzde 40'lara yaklaşıyor. 2100 nüfus projeksiyonlarında dünya nüfusu içerisinde oranı Avrupa nüfusu yüzde 5'e düşecek, Afrika'nınki yüzde 55'in üzerine çıkacak. Bugün yıllık büyüme oranlarına bakıldığında dünyada en çok büyüyen 10 ülke içerisinde 6'sı Afrika ülkesi. Afrika önce ekonomik sonra siyasi ve stratejik güç olarak, çok önemli bir yer. Büyük ülkeler Afrika'da bir güç mücadelesi içinde. Çin yatırım yapıyor. Türkiye'de hızla artan Afrika'da yatırım trendimiz var."