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TBMM Başkanı Şentop, halı saha maçı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop, halı saha maçı yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki ziyaretlerine halı saha maçıyla ara verdi.

Çerkezköy ilçesinde esnafı ziyaret eden ve Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen toplantıya katılan Şentop, buradaki programlarının ardından Çorlu ilçesine geldi.

İlçedeki bir spor tesisinde mola veren Şentop, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, daha sonra halı saha maçına katıldı.

Maç öncesi saha kenarında ısınan Mustafa Şentop'un vuruşuyla başlayan maçta, bürokratlar ve gazeteciler karşılaştı.

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halı saha maçı TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ

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