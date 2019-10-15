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TBMM Başkanı Şentop: Harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bölgede devam eden harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor ve kısa zamanda da bu amaçlara uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum" dedi.  TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da süren Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul toplantıları kapsamında Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi, heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

TBMM Başkanı Şentop: Harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bölgede devam eden harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor ve kısa zamanda da bu amaçlara uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da süren Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurul toplantıları kapsamında Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi, heyetlerarası görüşmeye katıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PAB Genel Kurulu'nda dün Fransa'nın Türkiye'yi ve Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan önergesine karşı Rusya'nın Türkiye'ye destek vermesi nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Şentop, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de atıf yaptığı Adana Anlaşmasını ve Suriye ile Fransa'nın sorumluluklarını dile getirdi. Şentop, "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve bunun için çaba harcıyor. Esasen bu operasyon Türkiye’ye yönelik terör tehdidini hedef almakla beraber; bölge barışı ve huzuru için de önemli. Bölgede devam eden harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor ve kısa zamanda da bu amaçlara uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum" dedi.
Federasyon Konsey Başkanı Matviyenko ise Rusya ve Türkiye'nin ikili ve uluslararası düzeyde yoğun bir işbirliği sergilediğini vurguladı. Türkiye’nin politikalarına destek verdiklerini belirten Matviyenko "Kimse 'Türkiye terörle mücadele etmiyor' diyemez. Sınırın yanıbaşında olan da, milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan da Türkiye'dir. Binlerce kilometre öteden gelenler bu bölgenin dinamiklerini bilemez. Biz Fransa’nın önergesine karşı da Türkiye’nin duruşunu hakkı gördüğümüz için Türkiye’nin arkasında durduk" diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop, görüşmede Matviyenko'yu gelecek yıl yapılacak 100'üncü yıl kutlamalarına davet ederek, pazı alanlarda ortak kutlama etkinlikleri düzenleyebileceklerini bildirdi.

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TBMM Başkanı Şentop: Harekat, amaçlarına uygun şekilde sürüyor

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