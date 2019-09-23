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TBMM Başkanı Şentop Kazakistan’a Türkiye’nin FETÖ talebini iletti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşmesinde, FETÖ elebaşlarının mal varlıklarına el konulması ve okullarının da Marif Vakfına devredilmesini beklediklerini belirterek Türkiye’nin, FETÖ ile mücadele konusunda adım atılması beklentisini dile getirdi.Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devretmesinin Kazakistan halkı için hayırlı olması temennisini ileten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bundan sonraki süreçte de Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı ve Nur Otan Partisi’nin lideri olarak Kazak halkına ve Türk dünyasına karşı sorumluluklarınızın devam edecek olması memnuniyet vericidir.

TBMM Başkanı Şentop Kazakistan’a Türkiye’nin FETÖ talebini iletti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşmesinde, FETÖ elebaşlarının mal varlıklarına el konulması ve okullarının da Marif Vakfına devredilmesini beklediklerini belirterek Türkiye’nin, FETÖ ile mücadele konusunda adım atılması beklentisini dile getirdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devretmesinin Kazakistan halkı için hayırlı olması temennisini ileten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bundan sonraki süreçte de Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı ve Nur Otan Partisi’nin lideri olarak Kazak halkına ve Türk dünyasına karşı sorumluluklarınızın devam edecek olması memnuniyet vericidir. Dünyaca tanınan ve takdir edilen devlet adamı kimliğiniz, derin tecrübeniz ve rehberliğinizle önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arasında mükemmel seviyedeki ilişkileri daha da geliştirmek yolunda katkılarınızın süreceğine olan güvenimiz tamdır. Kazakistan, siyasi istikrar içinde, kalkınma yolunda örnek olacak bir mesafe kaydetmiş, uluslararası camiada kendinden söz ettiren bir ülke haline gelmiştir. Bu durumdan iftihar ediyoruz" diye konuştu.
İki ülke arasında ortak vizyonu paylaşarak işbirliğinin daha da pekiştirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydeden Şentop, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı kanlı darbe girişimine karşı Türkiye’yi ilk ziyaret eden Devlet Başkanı olarak Nazarbayev’in desteğini göstermiş olmasının, Türk devleti ve halkının takdirini kazandığını söyledi.
TBMM Başkanı Şentop, FETÖ terör örgütünün sinsi emel ve yöntemleriyle sadece Türkiye’nin değil faaliyet gösterdiği dost ve kardeş ülkelerin de milli güvenliğine tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Kazakistan’da da eğitim, medya ve iş dünyasında FETÖ uzantılarının halen serbestçe faaliyetlerini sürdürmesi bizleri üzmektedir. Bu noktada, yakın zamanda Kazak makamlarınca, FETÖ elebaşlarının iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini umuyoruz. Söz konusu okulları Milli Eğitim Bakanlığımız veya Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya, idareci ve öğretmen kadrosu da dâhil bu okulları yönetmeye talibiz. Bu konuda dirayetli liderliğinizde gerekli desteği göstereceğinizden eminiz."

TBMM Başkanı Şentop Kazakistan’a Türkiye’nin FETÖ talebini iletti

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