HABER

TBMM Başkanı Şentop muhtarlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop muhtarlarla buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Şentop, muhtarların istek ve şikayetlerini dinledi.

Toplantıda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yer aldı.

Şentop, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Şentop, çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Yeni Orduspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0Yeni Orduspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Van'da 1 Eylül Barış Günü mitingi düzenlendiVan'da 1 Eylül Barış Günü mitingi düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop Süleymanpaşa Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.