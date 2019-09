TBMM Başkanı Şentop:

“Eğer aramızda bir yarış olacaksa hayırlı hizmetler yapmakta yarışalım”

Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin en kalabalık bölgesi olduğunu kaydeden Şentop, "Bölgemizin en hızlı büyüyen şehri de Tekirdağ’ımız. Bu yıl nüfusu 1 milyonun üzerinde. Ama süratle de artmakta. Çerkezköy’ümüzün nüfusu da 175 binin üzerinde. Çerkezköy Türkiye’nin üreten, istihdam yaratan ve katma değer oluşturan bir ilçesi. Bu sebeple son derece göç alıyor. İnsanlarımız buraya çalışmaya geliyor. Nüfusu genç olması sebebiyle eğitim öğretim alanında yeni yatırımlara da daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaçların giderilmesinde devletimizin en büyük yardımcısı hayırsever vatandaşlarımız, iş adamlarımız, esnaf ve ticaret odalarımız. Evlatlarımızın istikbali için bir tuğla da benden diyerek sorumluluk üstlenen herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Karşılıksız yaptıkları bu hizmetler için. Hiçbir şekilde unutulmayacak, isimleri her zaman hayırla yad edilecektir. Ben de uzun yıllar üniversite hocalığı yaptım. Huzurlarınızda tebeşir tozu yutmuş bir meclis başkanı olarak bulunuyorum. Bu sıralardan mezun olup üniversite tahsiline başlayan çok sayıda evladımıza hukuk fakültesinde dersler verdim. Bu sebepledir ki ne zaman bir okul açılışına gitsem farklı bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. İmkanı olan her kardeşimize, başta iş adamlarımız olmak üzere okul, sağlık ocağı, hastane, köprü, çeşme gibi hayırlı hizmetler yapmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye ancak bu şekilde gelişip güzelleşecektir. Eğer aramızda bir yarış olacaksa hayırlı hizmetler yapmakta yarışalım. Çünkü bizler ilk emri oku olan rabbin dinine inanan insanların, böyle bir dinin mensuplarıyız. Yüze Allah oku diye emrederken bilmeyi, öğrenmeyi, gelişmeyi emrediyor. Kainata gizlediği sırların peşine düşmemizi emrediyor. Her iş yerinde ve ehlinin nezaretinde yapılır. Öğrenmek de öğretmen ve okul ile olur. Her biri gözümüzün nuru olan evlatlarımız da maddi ve manevi gelişimlerini böylesine güzide eğitim yuvalarında sağlayacaklardır” diye konuştu.