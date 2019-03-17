TBMM Başkanı Şentop:

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yemekli bir toplantıya katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’de PKK, Suriye’de YPG değişen bir şey yok onlara yardım ediyor. Türkiye’ye karşı terör faaliyeti yürüten bir örgüt bu. PKK ABD’nin terör örgütleri listesinde var. Sınırı geçti ismini değiştiriyor onu terör örgütü kabul etmiyor silah yardımı yapıyor ona. Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde dünya yeniden şekillenecek. Çeşitli ülkeler pozisyon almaya çalışıyor şu anda, şu an görünen çatışma gerçek çatışma gerçek çatışma değil” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malkara Ziraat Odası tarafından bir düğün salonun düzenlenen yemekli toplantıya katıldı. Başkan Şentop burada yaptığı konuşmasında, “Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde dünya yeniden şekillenecek. Çeşitli ülkeler pozisyon almaya çalışıyor şu anda, şu an görünen çatışma gerçek çatışma gerçek çatışma değil. Herkes gücünü artırmak istiyor ve yerini belirlemek istiyor. Türkiye’de bu tabloda yerini almaya çalışıyor. Bunun 10 sene öncesine göre değerlendirme yapmak mümkün değil. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, gelişmeler o kadar, gün gün yeni pozisyonlar belirlemeniz gerekiyor. Bunu anlamayan bir çok ülke var. Türkiye içinde de bunu anlamayan birçok siyasetçi ve insan var. Önemli dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemlerde insanların, siyasetçilerin Türkiye içinde dışında neler söylediğine bakmamız lazım ama bu bizi aldatabilir. Çünkü herkes insanların hoşuna gidecek şeyleri söylüyor. ABD mesela ne söylüyordu Afganistan’a giderken demokrasi götürmek için gittiğini söylüyordu. Irak’a giderken demokrasi getirmek için gittiğini söylüyordu. Ne olduğunu hep beraber gördük. İnsanların sadece söylediklerine bakmayalım, bu yeterli değil, buna göre değerlendirme yapmamamız bizi doğru sonuca ulaştırmaz. Söyledikleriyle beraber yaptıklarına da bakacağız. Yaptıkları da önemli. Bazen bu da yeterli olmuyor insanların kimlerle beraber hareket ettiğine de bakmamız lazım” dedi.