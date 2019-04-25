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TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un teyzesi Fahriye Vurgun (87), son yolculuğuna uğurlandı.

Bağcılar'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün vefat eden Vurgun için Eyüp Sultan Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende, Mustafa Şentop ile Vurgun'un oğlu Kudret Vurgun ve torunu Zeynel Abidin Demir taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Vurgun'un naaşı, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Vali Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

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