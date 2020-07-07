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TBMM başkanlık seçimi için toplandı! İşte TBMM Başkanlığı için adaylar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2020 15:53 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, bugün saat 15:00'te 27. Dönem'in ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanı'nı seçmek üzere toplandı.

TBMM başkanlık seçimi için toplandı! İşte TBMM Başkanlığı için adaylar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle bugün TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Başkanlık seçimi için Genel Kurul, saat 15:00'te toplandı.

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un yeniden aday olduğu seçimde, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş da yarışacak.

MECLİS BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.


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