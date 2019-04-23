TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde kendisine ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Birkaç milletvekili arkadaşımız şikayet dilekçeleriyle başvurdu. Biz de genel başkanımızla ayrıca başvuracağız." dedi.

Gök, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şehit cenazesinde kendisine ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda bulunulması konusunda değerlendirme yapan Levent Gök, siyaset dilinin yumuşaması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Herkesin sağduyulu olmasını ve hukuk içerisinde kalınarak yola devam etmesi gerektiğini vurgulayan Gök, "Siyasetin, insanlarımızı kutuplaştırmaktan uzaklaştırarak daha bir kucaklaşma sürecine sokması en büyük arzumuz. Ben, bu olayın en büyük mağdurlarından birisi olarak, elbette içindeki kızgınlığı dışa vurma hakkına sahip olan birisiyim ama bunu yapmıyorum. Her şeyi iç dünyamda çözüyorum." diye konuştu.